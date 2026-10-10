Entrevista | AKT revela dos nuevos lanzamientos para los próximos meses: espera superar las 220.000 unidades vendidas en 2026

En Colombia, el mercado de las motos ha mostrado un crecimiento en los últimos años, una tendencia que se mantiene por tres grandes beneficios que ofrece el medio de transporte.
El primero está relacionado con el acceso, pues este vehículo dejó de ser un producto exclusivo y hoy es una alternativa de movilidad, trabajo y entretenimiento para más personas. En segundo lugar, la diversificación de segmentos, ya que crecen las alternativas como automáticas, el doble propósito y enduro, mediano y alto cilindraje.
Y, finalmente, muchas veces es utilizada por los colombianos como una herramienta de trabajo para generar ingresos.
En ese contexto, Valora Analitik conversó con Juan Esteban Huertas, director Comercial de AKT, una de las marcas con mayor registro en septiembre de 2026, según el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, alcanzando 18.323, un crecimiento de 22 %.
Recientemente, la empresa informó haber alcanzado las 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia, un hito que viene acompañado de otros logros, pues pasaron de ensamblar cerca de 50 motos al mes a producir alrededor de 21.000 mensuales.
Esto, acompañado de más de 2.400 empleos entre directos e indirectos, y una red de más de 38 proveedores.
“Para nosotros, lo central es haber contribuido a democratizar el acceso a la moto. Detrás de cada unidad hay una historia: trabajo, transporte o tiempo libre”, contó Huertas.
Destacado: Matrículas de motos en Colombia crecieron 23,6 % en septiembre y superaron las 127.000 unidades
Operación de AKT en Colombia y sus planes de cara al cierre de 2026
A modo de primicia, Huertas reveló a este medio que, para lo que resta de 2026, vienen con dos novedades. Esto, tras entender el mercado colombiano y desarrollar productos a la medida de sus necesidades.
“Vemos en 2027 una gran oportunidad para continuar innovando con lanzamientos, experiencias para nuestros usuarios a nivel de postventa, continuar impulsando una movilidad responsable y fortaleciendo nuestros procesos y alianzas”.
A su vez, aseguró que para este año esperan cerrar con un crecimiento del 20 %, acompañado de un récord en ventas que supera las 220.000 unidades.
Entre otros detalles, la marca cuenta con dos plantas en el país, divididas en dos departamentos: Antioquia y Atlántico.
En Envigado se da el ensamble de motos con cinco líneas de producción para bajo, medio y alto cilindraje, mientras que en Barranquilla se producen vehículos de tres ruedas para carga y pasajeros, y próximamente ensamblará motos para atender ciudades del Caribe.
Sobre su portafolio, el director Comercial explicó que cuentan con 18 referencias que incluyen motocicletas de calle, automáticas, semiautomáticas, enduro, vehículos de 3 ruedas, mediano y alto cilindraje bajo la alianza AKT VOGE.
Mientras que, a nivel internacional, la expansión en la región ya suma 20 países más, entre ellos: Guatemala, Nicaragua, Ecuador y El Salvador.