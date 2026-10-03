Matrículas de motos en Colombia crecieron 23,6 % en septiembre y superaron las 127.000 unidades

El mercado de motocicletas nuevas en Colombia registró 127.098 unidades en septiembre de 2026, de acuerdo con el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco.
La cifra representa un crecimiento de 23,63 % frente a las 102.807 motocicletas registradas en septiembre de 2025.
Frente a agosto de 2026, cuando se registraron 111.896 unidades, el mercado aumentó 13,59 %. Con este resultado, septiembre se ubicó entre los meses con mayor número de matrículas de motocicletas en lo que va del año.
Entre enero y septiembre de 2026, el mercado acumula un crecimiento de 28,26 % frente al mismo periodo de 2025, consolidando el comportamiento positivo de las matrículas de motocicletas durante el año.
Suzuki lideró las matrículas de septiembre
Suzuki fue la marca con mayor número de registros durante septiembre, con 20.067 motocicletas, un crecimiento de 29,6 % frente al mismo mes de 2025 y una participación de 15,8 %.
Bajaj ocupó el segundo lugar, con 19.996 unidades y un crecimiento de 13,3 %, mientras Honda completó el top tres con 18.127 motocicletas, un aumento de 40,2 %. Las dos marcas tuvieron participaciones de 15,7 % y 14,3 %, respectivamente.
Después se ubicaron AKT, con 18.323 registros, un crecimiento de 22 %, y Yamaha, con 17.695 unidades, que aumentó 12,7 % frente a septiembre de 2025. TVS registró 10.180 motocicletas, 33,1 % más que un año atrás.
Por líneas, la AK125NKD EIII de AKT fue la motocicleta con más registros en septiembre, con 7.830 unidades y un crecimiento de 8,6 %. Le siguieron la Yamaha GPD155-A (NMAX155), con 5.468 unidades y un aumento de 21,2 %, y la Bajaj CT100 ES Spoke, con 4.517 registros y un crecimiento de 7 %.
Cundinamarca, Antioquia y Valle concentraron los registros
Por departamentos, Cundinamarca lideró las matrículas de septiembre con 23.397 unidades, equivalentes al 18,4 % del total nacional. Antioquia ocupó el segundo lugar, con 21.045 registros y una participación de 16,6 %, mientras Valle del Cauca registró 13.291 motocicletas, con 10,5 %.
En conjunto, estos tres departamentos concentraron 45 % del mercado nacional de motocicletas durante septiembre.
A nivel municipal, Sabaneta, Antioquia, registró el mayor número de motocicletas nuevas, con 9.716 unidades, seguido por Funza, Cundinamarca, con 7.755, y El Cerrito, Valle del Cauca, con 6.365.
Por cilindrada, las motocicletas entre 101 y 125 cc representaron 44,4 % de los registros de septiembre, seguidas por las de 151 a 200 cc, con 30,4 %. Los segmentos de 126 a 150 cc, más de 200 cc y menos de 100 cc representaron 15,1 %, 6,3 % y 3,8 %, respectivamente.