La temporada de Halloween en Bogotá tiene una cita que, desde hace 11 años, se convirtió en una de las apuestas más reconocidas de entretenimiento de octubre: el Festival del Terror de Salitre Mágico.
Durante 14 días, el parque cambia de escenario para recibir a quienes buscan algo más que las atracciones habituales. Luces, neblina, monstruos y casas del terror hacen parte de una experiencia que cada año busca sorprender a sus visitantes y que se ha consolidado dentro de la programación de esta icónica parada en la capital.
Pero detrás de los disfraces y los sustos también hay una apuesta de negocio. El Festival del Terror hace parte de una estrategia más amplia con la que Salitre Mágico busca fortalecer su oferta, atraer nuevos públicos y seguir creciendo en un mercado de entretenimiento que exige renovación constante.
Sobre esta temporada, la evolución del festival y los planes que tiene el parque en materia de inversión, expansión y nuevas experiencias hablaron Néstor Bermúdez, director general del parque, y Diana Zambrano, subgerente de marketing.
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La apuesta de renovación
Salitre Mágico atraviesa una etapa de renovación con nuevas atracciones, zonas y proyectos que buscan ampliar la oferta del parque y fidelizar a su público. De acuerdo con Bermúdez, en los últimos años, la compañía ha destinado más de US$30 millones a este proceso y prepara nuevas inversiones para los próximos dos años.
El directivo explicó que el proyecto de expansión inició hace cerca de tres o cuatro años con la llegada de Drakko, una montaña rusa de impulso magnético que es considerada como la más rápida y alta de América Latina.
A ese plan se ha sumado la renovación de otras atracciones del parque, como la rueda de la fortuna y su montaña rusa tradicional Magnus. Además del desarrollo de una nueva atracción con enfoque familiar que se estará estrenando en los próximos meses.
La expansión también contempla el terreno donde se ubicaba el antiguo complejo acuático del Cici Aquapark, con una nueva unidad de negocio cuya apertura se proyecta para mayo de 2027. “Esta nueva apuesta es una unidad de negocio que puede generar su propio tráfico, sus propios clientes y que, la verdad, va a estar espectacular”, destacó el directivo.
Así mismo, el director general resaltó que 2026 se ha caracterizado por tener un crecimiento importante en términos de visitantes, con un 15 % respecto al año anterior. “El año pasado estuvimos sobre los 800.000 visitantes y este año vamos a estar aproximadamente por encima de los 900.000”, añadió.
La apuesta, según explicó Bermúdez, es continuar renovando el parque para responder a las expectativas de sus visitantes y ampliar las razones para ubicarse entre los mejores del país y de la región.
El detrás de cámaras del terror
Con este panorama, Salitre Mágico apunta a mantener el ritmo de crecimiento durante los próximos años, apoyado en una oferta que combina temporadas especiales como el Festival del Terror con nuevas atracciones y espacios para diferentes públicos.
En el caso de este icónico evento, la construcción de la experiencia comienza mucho antes de que el parque abra sus puertas al público. Para sorprender a sus visitantes año tras año, el festival pasa por varias etapas. Una de las primeras es el ‘scouting’, un proceso en el que el parque busca identificar las tendencias que están marcando el entretenimiento alrededor del miedo.
Según explicó Zambrano, en esta etapa participa un equipo multidisciplinario que visita parques de diferentes lugares del mundo para conocer qué se está haciendo, cuáles son los temores de la gente y qué nuevas propuestas están surgiendo en torno a este tipo de experiencias.
Con esa información sobre la mesa, comienzan las reuniones para definir cómo se llevará a cabo el montaje. Allí se aterrizan las ideas que terminarán convertidas en escenografías inspiradas en situaciones terroríficas, películas, miedos de los visitantes e íconos del género.
Este año, por ejemplo, se suma una nueva casa al recorrido: la Blood House, un espacio inspirado en la película de horror ‘Terrifier’.
Pero la puesta en marcha del festival no solo implica transformar físicamente el parque. La temporada también supone un movimiento adicional en materia de empleo, con la contratación de personal que se suma a la operación durante estos días.
La subgerente destaca que entre 800 y 1.000 personas trabajan cada noche durante esta temporada.
Dentro de ese grupo, cerca de un 20 % adopta el rol de asustador, es decir, las personas que se ubican en los alrededores del parque para elevar la experiencia, y el otro 80 % corresponde al personal de servicios, comidas, alimentos, logística y demás. A eso se suma que alrededor del 60 % son jóvenes en su primer empleo.
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Motor de turismo
El festival se realiza entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre, por lo que coincide con Halloween, la semana de receso y el arranque de la temporada alta. En línea con ese panorama, el parque espera recibir alrededor de 120.000 visitantes durante las fechas en que transcurre el evento.
Esta expectativa también se refleja en la estrategia de boletería, con una oferta que incluye experiencias premium y accesos para recortar los tiempos en las filas. Eso sumado a un horario que va desde las 6:00 p. m. hasta la 1:00 a.m.
La apuesta también toma fuerza ante el posicionamiento que el Festival del Terror ha logrado en la región. De ahí que el parque venga trabajando de la mano con el Instituto Distrital de Turismo (IDT) para atraer a los turistas.
“Hemos generado espacios y muchas actividades alrededor de todo el tema de turismo. Para nosotros es muy grato saber que el 20% de las personas que vienen al Festival del Terror son de otras ciudades diferentes a Bogotá, ciudades aledañas y ciudades principales, y también de países cercanos como Bolivia, Perú y Ecuador”, destacó Zambrano.