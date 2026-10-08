El Canal del Dique se prepara para entrar en una nueva etapa. Las obras están previstas para comenzar a principios de 2027, después de que se firme un nuevo otrosí y se concrete el cierre financiero del proyecto en diciembre.
Así lo explicó Carlos Rosado, director de asuntos gubernamentales y relaciones públicas de Sacyr Concesiones Colombia, empresa matriz de la concesionaria Ecosistemas del Dique, quien detalló los principales hitos que vienen para esta iniciativa.
Arranque de las obras
Según destacó Rosado se avanza en conversaciones para que entidades multilaterales, nacionales e internacionales estén en la financiación del proyecto. También señaló que la fase inicial de construcción contempla las obras de protección de las orillas a lo largo del Canal, además de los cerramientos, los muros de contención y las obras duras.
“Ahí vamos a desarrollar unos proyectos que no solo son interesantes desde el punto de vista de ingeniería, sino que hacía futuro tendrán un impacto turístico muy relevante, al ver algo como lo que existe en el Canal de Panamá en una región tan necesitada como aquella donde vamos a ejecutar esto”, mencionó.
El directivo indicó que se estiman 40 meses de obra, durante los cuales se prevé la generación de cerca de 60.000 empleos entre directos e indirectos en 18 municipios del área de influencia de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Cabe recordar que a hace unos meses, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó las resoluciones expedidas en 2024 que habían condicionado y frenado el avance de esta iniciativa, lo que dio vía libre para la reactivación del megaproyecto.
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Otros proyectos
En conversación con Valora Analitik, Rosado también se refirió a otros proyectos que viene desarrollando la compañía. Entre ellos, la concesión del corredor vial Buga-Buenaventura.
Según explicó, la empresa espera arrancar este semestre con el 50 % restante, además de continuar con la entrega de unidades funcionales para habilitar esta vía.
“Este semestre esperamos arrancar en el 50 % restante del proyecto para tener ese corredor de 128 kilómetros en doble calzada. Todavía tenemos tres años y medio más de obra y esperamos llevarlo a feliz término también”, indicó.
Respecto a otras iniciativas, el directivo mencionó que están a la espera del resultado de la precalificación del proyecto de la segunda línea del Metro de Bogotá. Eso sumado a que la empresa se encuentra precalificada para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
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