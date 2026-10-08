Troncales del Magdalena se acercan al 50 % de ejecución tras dos años de obras

Autopista del Río Grande completa dos años desde el inicio de la fase de construcción de la Troncal del Magdalena 2 y, con ello, dos años de implementación de acciones que avanzan para desarrollo de la infraestructura.
Con un avance físico de 45,31 % con corte a agosto de 2026, el balance de estos dos años muestra resultados en formación, fortalecimiento productivo, reducción de emisiones, protección de la biodiversidad y trabajo con las comunidades vecinas.
En la fase de construcción, la Troncal del Magdalena 2 contempla la construcción de nueve variantes, que contribuirán a mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y facilitar la conexión entre los municipios, conectando a Sabana de Torres, en Santander, con Curumaní, en Cesar.
En este marco, avanza en la implementación del Plan de Gestión Social de Variantes (PGSV), mediante el cual se han identificado más de 700 unidades productivas, principalmente en el departamento del Cesar.
A partir de este diagnóstico, se desarrollan acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades, la mejora de los procesos de comercialización y la preparación de las comunidades ante las nuevas dinámicas económicas asociadas a la operación de las variantes.
Actualmente, 3.061 trabajadores se encuentran vinculados al proyecto, de los cuales más del 50 % corresponden a mano de obra local, promoviendo la vinculación del talento regional y la participación de las comunidades en su desarrollo.
Entre otros detalles, la Troncal del Magdalena 2 logró reducir en 26,86 % su huella de carbono con la incorporación de prácticas sostenibles que promueven el uso eficiente de los recursos, la gestión responsable de los riesgos y la optimización de los materiales durante la construcción.
Dentro de las prácticas se incluye la reutilización de más de 650.000 m3 de material de corte para la conformación de terraplenes, reduciendo la extracción de nuevos materiales y el transporte de insumos, 264 m3 de agua ha sido captada y reutilizada, entre otros.
Durante la ejecución del proyecto también se han conservado 897 árboles, que han contribuido a la captura de aproximadamente 10,69 toneladas de CO₂; se puso en marcha un semillero ecológico para la producción de material vegetal destinado a procesos de restauración y revegetalización, que además aprovecha los residuos de rocería para producir compostaje.
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Plan de atención a viajeros para el receso escolar y el puente festivo
Con motivo de la semana de receso escolar, del 5 al 9 de octubre, y del puente festivo del 12 de octubre, Autopista del Río Grande prepara un plan de atención para acompañar a los usuarios que se movilicen por el corredor Sabana de Torres–Curumaní.
Bajo la campaña “Hablemos de tu ruta”, la Concesión reforzará durante estas fechas la información sobre las condiciones de movilidad, los sectores en obra, las recomendaciones para transitar por el corredor y los servicios de auxilio vial disponibles sobre todo el corredor en caso de requerir asistencia durante el viaje.
Para atender el movimiento de viajeros, el equipo de Operaciones ha desplegado un dispositivo especial de asistencia, control y prevención para atender el incremento vehicular en estas fechas y mitigar los riesgos en la vía.
Por lo anterior, se han dispuesto las siguientes acciones estratégicas: Asistencia operativa 24/7, campañas de prevención vial y acompañamiento policial permanente.