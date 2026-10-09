De la lealtad a los datos y los incentivos: así funciona el portafolio corporativo de Puntos Colombia

Conocer mejor a los consumidores, hacer un uso más eficiente de los datos y fortalecer la relación con colaboradores, aliados y proveedores son algunos de los retos que hoy enfrentan las empresas. Frente a este escenario, Puntos Colombia cuenta con un portafolio corporativo compuesto por tres líneas de negocio: Lealtad, Media e Incentivos, que aprovechan las capacidades que la compañía ha construido durante más de ocho años alrededor del conocimiento del consumidor, los datos y su red de marcas aliadas.
A través de estas tres líneas, la compañía pone a disposición de las organizaciones herramientas para fortalecer sus estrategias de fidelización, analizar comportamientos reales de compra y desarrollar acciones de media, así como implementar programas de reconocimiento dirigidos a colaboradores, aliados y proveedores.
Este portafolio responde a una necesidad cada vez más presente en las organizaciones: conocer mejor a sus consumidores y encontrar nuevas formas de relacionarse con ellos. Los hábitos de compra, los intereses y la frecuencia de interacción con las marcas generan información que puede aportar a las decisiones comerciales y de marketing. Al mismo tiempo, las capacidades de relacionamiento pueden extenderse a otros públicos y momentos, desde una campaña dirigida a una audiencia específica hasta el reconocimiento de quienes hacen parte de la operación de una compañía.
La propuesta parte de la operación que Puntos Colombia ha construido en el país. La compañía tiene presencia en el 92 % del territorio nacional, llega a uno de cada tres hogares colombianos y cuenta con más de 9 millones de usuarios que transaccionan en su día a día, con más de 500 marcas aliadas directas y miles de comercios indirectos, que hacen parte de su plataforma. Esta red concentra información sobre hábitos de consumo y conecta diferentes categorías de productos y servicios, constituyendo una infraestructura que permite a las organizaciones conocer a su público y desarrollar iniciativas para relacionarse con él sin tener que construir desde cero capacidades similares.
Línea de Lealtad, relaciones de largo plazo
La lealtad es el punto de partida del portafolio y sobre ella Puntos Colombia ha desarrollado su relación con consumidores y marcas durante más de ocho años. En un entorno en el que los hogares administran su gasto con mayor cautela y las empresas compiten por una base similar de consumidores, mantener y profundizar la relación con los clientes existentes cobra relevancia dentro de las estrategias comerciales.
Puntos Colombia trabaja actualmente con más de 20 categorías de negocio, desde sectores de alta frecuencia, como el retail, hasta industrias con dinámicas diferentes, como la movilidad. Según datos de la compañía, los clientes que redimen Puntos registran una frecuencia de compra hasta cinco veces mayor y un gasto promedio hasta siete veces superior al de quienes no redimen.
A esto se suma su red de marcas aliadas, que amplía las posibilidades de uso de las recompensas. Para los consumidores, esto significa acceder a productos, servicios y experiencias de diferentes categorías; para las marcas, representa una forma de complementar sus estrategias de fidelización y extender la relación con sus clientes más allá de su oferta habitual.
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Línea de Media, datos para entender el mercado
El conocimiento acumulado sobre los consumidores también representa una oportunidad para las marcas. En un contexto en el que las empresas buscan hacer un uso más eficiente de sus presupuestos de marketing, contar con información que permita identificar audiencias y orientar los mensajes se ha convertido en un componente relevante de las decisiones comerciales.
La línea de Media integra capacidades de analítica y segmentación que permiten orientar campañas a partir de comportamientos reales de compra, con base en la información generada por más de 9 millones de usuarios. Esto facilita la definición de audiencias, la selección de mensajes y el seguimiento de los resultados de las acciones de marketing.
Línea de Incentivos, reconocimiento para equipos y aliados
Otra de las dimensiones del portafolio lleva esta capacidad de relacionamiento hacia el interior y alrededor de las organizaciones. Las estrategias de reconocimiento tienen un papel cada vez más relevante en la relación con colaboradores, aliados y proveedores, especialmente cuando las compañías buscan generar vínculos que trasciendan las interacciones propias de la operación.
La línea de Incentivos permite implementar programas de reconocimiento de acuerdo con los objetivos de cada organización. A través de un portafolio de productos, servicios y marcas, las compañías pueden centralizar la entrega de recompensas y hacer seguimiento a su distribución, simplificando parte de los procesos administrativos asociados.
La propuesta contempla diferentes necesidades, desde programas dirigidos a colaboradores hasta iniciativas para aliados y proveedores, con la posibilidad de adaptar los incentivos a las características de cada organización.
A través de sus líneas de Lealtad, Media e Incentivos, Puntos Colombia lleva al entorno corporativo las capacidades que ha construido alrededor del conocimiento del consumidor, los datos y su red de marcas aliadas. Un portafolio que permite a las organizaciones abordar distintos frentes de su estrategia: fortalecer la relación con sus clientes, entender y conectar con sus audiencias y desarrollar iniciativas de reconocimiento para colaboradores, aliados y proveedores.