Así es la empresa que dos colombianos crearon en EE. UU. y que ya ha procesado más de US$10 millones en pagos

Blinka, la fintech creada en Estados Unidos por los colombianos Juan Pablo y Sebastián Linares, procesó más de US$10 millones en pagos durante sus primeros dos meses de operación. La compañía comenzó con 25 empresas como clientes antes de su lanzamiento oficial y actualmente tiene más de 150 compañías en proceso de apertura de cuenta.
La plataforma busca resolver una necesidad de empresas constituidas en Estados Unidos que tienen propietarios, equipos, proveedores o clientes en otros países, especialmente en América Latina. Su propuesta consiste en reunir en un solo lugar la administración de cuentas, pagos internacionales y tesorería de compañías que operan con varias entidades y monedas.
El proyecto surgió de una experiencia que Juan Pablo Linares, CEO y cofundador, vivió al intentar operar una empresa desde fuera de Estados Unidos. Otra plataforma bancaria le cerró la cuenta de su LLC por haberla constituido desde el extranjero y le envió el saldo mediante un cheque a un apartado postal en Delaware.
“Hoy es muy fácil transaccionar en dólares, pero no con una infraestructura financiera que dé este nivel de certeza. Nuestros clientes mueven cientos de miles o millones de dólares y necesitan saber que sus depósitos están en un lugar seguro”, explicó Linares.
Cómo funciona la plataforma y nuevos productos
Blinka asigna una cuenta en Estados Unidos, con datos de ruteo y saldo en dólares, a cada entidad de una compañía. Desde una vista consolidada, los clientes pueden gestionar la tesorería de sus diferentes empresas y realizar cobros y pagos en Estados Unidos mediante ACH y transferencias wire.
La plataforma también permite hacer dispersiones en pesos colombianos, pesos mexicanos y reales brasileños mediante sistemas de pagos locales como Bre-B, SPEI y Pix. Los depósitos se mantienen en bancos aliados asegurados por la FDIC, con cobertura elegible de hasta US$250.000 por depositante, mientras Blinka proporciona la tecnología para facturar, pagar proveedores y automatizar operaciones.
La fintech está dirigida a startups latinoamericanas, empresas tecnológicas con equipos distribuidos y plataformas de inversión que manejan múltiples entidades y grandes volúmenes de dinero. Entre sus clientes figuran Bricksave, Braven, Dapta, Creditop y Zolvo. Una empresa del sector de activos inmobiliarios administra más de 200 entidades desde un solo portal.
Linares sostiene que estas compañías necesitan más que herramientas para mover dólares. “No buscan dólares digitales, buscan cuentas bancarias reales a su nombre, con la certeza, el cumplimiento y las garantías de estar bancarizados en este país”, explicó.
En agosto, Blinka incorporó un producto de tesorería que permite rentabilizar saldos en dólares a través de fondos del mercado monetario de BNY Dreyfus y Morgan Stanley. La compañía también anunció tarjetas corporativas Visa, físicas y virtuales, que permiten gastar en moneda local con cargo al saldo en dólares.
Según Blinka, las tarjetas ofrecen un cashback de 1,5 % y no cobran comisión por conversión de moneda en transacciones internacionales.
La empresa busca ampliar su operación entre compañías que necesitan administrar estructuras internacionales. Su crecimiento se produce en un contexto de mayor intercambio comercial de América Latina con otros mercados: las exportaciones de bienes de la región aumentaron 15,7 % interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que las de Colombia crecieron 15,5 %, de acuerdo con las cifras citadas por la compañía.