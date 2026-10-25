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El corrientazo conquista las aplicaciones: estas son las ciudades donde más lo piden

Actualmente, más de 2.000 restaurantes ofrecen corrientazos y almuerzos ejecutivos.

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Corrientazo en Colombia
Corrientazo en Colombia. Foto generada con Gemini

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El corrientazo, una de las opciones más habituales para el almuerzo de los colombianos, gana terreno en las plataformas digitales. De acuerdo con cifras de Rappi, los pedidos de almuerzos ejecutivos y menús del día aumentaron 160 % en lo corrido de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de más de 250.000 a superar los 660.000.

El crecimiento se refleja en diferentes regiones del país. Villavicencio registró el mayor incremento, con 533 %, seguida de Ibagué, con 414 %, y Santa Marta, con 346 %. También sobresalieron Cartagena, con 306 %; Bogotá, con 239 %; Valledupar, con 238 %, y Barranquilla, con 228 %.

Actualmente, más de 2.000 restaurantes ofrecen corrientazos y almuerzos ejecutivos en Rappi. Cerca del 80 % de esta oferta corresponde a pequeños y medianos negocios. Además, más de 800 establecimientos de los 2.500 que cuentan con esta alternativa a domicilio ofrecen platos por menos de $19.900.

¿Cuándo piden corrientazos los colombianos?

La demanda se concentra durante el horario tradicional del almuerzo. Según los registros de la plataforma, el 84 % de los pedidos se realiza entre las 11:00 a. m. y las 2:59 p. m., con un pico a las 12:00 del mediodía. En esa franja, cinco de cada 100 pedidos de restaurantes corresponden a esta categoría.

Entre semana se concentra el 72 % de las compras, mientras que el 28 % se realiza los sábados y domingos. El viernes es el día de mayor demanda nacional, con un promedio de 22.000 pedidos.

Los platos más solicitados

El menú del día o almuerzo ejecutivo encabeza las preferencias, con el 27 % de los pedidos. Le siguen las preparaciones con carne de res, que representan el 25 %; el pollo y el cerdo, con 16 % cada uno, y la bandeja paisa, con 6,5 %.

Las preferencias también varían por ciudad. En Bogotá, el Almuerzo 3 Presas de KFC ocupa el primer lugar, seguido de alternativas caseras como el Casero Completo de Carbón & Xilvestre. En Medellín, el Ejecutivo del Día acumula cerca de 18.000 pedidos en 2026, mientras que la bandeja paisa y el sancocho figuran entre las preparaciones destacadas.

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En Barranquilla, la carne de res representa el 43 % de las unidades vendidas de corrientazos, frente al 25 % del pollo. Allí, platos como la carne asada y la pechuga a la plancha están entre las opciones preferidas.

Entregas rápidas y alternativas vegetarianas

Cerca del 10 % de los pedidos de corrientazos registrados en 2026 se entrega mediante Turbo Restaurantes. Más de 35 establecimientos ofrecen esta modalidad, entre ellos Pan Pa’ Ya, El Kiosco y Pollos Mario Envigado.

La oferta también incluye opciones para quienes no consumen proteína animal. Rappi reporta 87 alternativas vegetarianas y veganas en 55 restaurantes, diez de ellas disponibles por menos de $20.000 en ocho establecimientos.

Por su parte, MUY, aliado de la plataforma desde hace siete años, registra cerca de 50.000 pedidos mensuales de almuerzos y ofrece más de 25 opciones por menos de $19.900.

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