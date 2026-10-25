El corrientazo conquista las aplicaciones: estas son las ciudades donde más lo piden

El corrientazo, una de las opciones más habituales para el almuerzo de los colombianos, gana terreno en las plataformas digitales. De acuerdo con cifras de Rappi, los pedidos de almuerzos ejecutivos y menús del día aumentaron 160 % en lo corrido de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de más de 250.000 a superar los 660.000.
El crecimiento se refleja en diferentes regiones del país. Villavicencio registró el mayor incremento, con 533 %, seguida de Ibagué, con 414 %, y Santa Marta, con 346 %. También sobresalieron Cartagena, con 306 %; Bogotá, con 239 %; Valledupar, con 238 %, y Barranquilla, con 228 %.
Actualmente, más de 2.000 restaurantes ofrecen corrientazos y almuerzos ejecutivos en Rappi. Cerca del 80 % de esta oferta corresponde a pequeños y medianos negocios. Además, más de 800 establecimientos de los 2.500 que cuentan con esta alternativa a domicilio ofrecen platos por menos de $19.900.
¿Cuándo piden corrientazos los colombianos?
La demanda se concentra durante el horario tradicional del almuerzo. Según los registros de la plataforma, el 84 % de los pedidos se realiza entre las 11:00 a. m. y las 2:59 p. m., con un pico a las 12:00 del mediodía. En esa franja, cinco de cada 100 pedidos de restaurantes corresponden a esta categoría.
Entre semana se concentra el 72 % de las compras, mientras que el 28 % se realiza los sábados y domingos. El viernes es el día de mayor demanda nacional, con un promedio de 22.000 pedidos.
Los platos más solicitados
El menú del día o almuerzo ejecutivo encabeza las preferencias, con el 27 % de los pedidos. Le siguen las preparaciones con carne de res, que representan el 25 %; el pollo y el cerdo, con 16 % cada uno, y la bandeja paisa, con 6,5 %.
Las preferencias también varían por ciudad. En Bogotá, el Almuerzo 3 Presas de KFC ocupa el primer lugar, seguido de alternativas caseras como el Casero Completo de Carbón & Xilvestre. En Medellín, el Ejecutivo del Día acumula cerca de 18.000 pedidos en 2026, mientras que la bandeja paisa y el sancocho figuran entre las preparaciones destacadas.
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En Barranquilla, la carne de res representa el 43 % de las unidades vendidas de corrientazos, frente al 25 % del pollo. Allí, platos como la carne asada y la pechuga a la plancha están entre las opciones preferidas.
Entregas rápidas y alternativas vegetarianas
Cerca del 10 % de los pedidos de corrientazos registrados en 2026 se entrega mediante Turbo Restaurantes. Más de 35 establecimientos ofrecen esta modalidad, entre ellos Pan Pa’ Ya, El Kiosco y Pollos Mario Envigado.
La oferta también incluye opciones para quienes no consumen proteína animal. Rappi reporta 87 alternativas vegetarianas y veganas en 55 restaurantes, diez de ellas disponibles por menos de $20.000 en ocho establecimientos.
Por su parte, MUY, aliado de la plataforma desde hace siete años, registra cerca de 50.000 pedidos mensuales de almuerzos y ofrece más de 25 opciones por menos de $19.900.