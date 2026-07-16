El empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: así es el millonario proyecto

La inversión colombiana sigue ganando espacio en la industria del deporte. Un holding de empresarios liderado por Luis Cuao adquirió el CD Cruzeiro, equipo del fútbol profesional de El Salvador, en una operación que contempla una inversión cercana a US$1,2 millones durante los próximos cinco años, según informó el grupo inversionista.
La compra comenzará con un desembolso inicial de US$250.000 y forma parte de una estrategia empresarial para desarrollar un proyecto deportivo con enfoque financiero. El grupo busca consolidar un modelo de negocio basado en la administración del club, la generación de ingresos comerciales y el desarrollo de jugadores.
La operación refleja una tendencia que ha tomado fuerza en el fútbol internacional. En los últimos años, inversionistas y grupos empresariales han incrementado la compra de clubes como parte de estrategias de diversificación, aprovechando ingresos provenientes de patrocinios, derechos comerciales, formación de futbolistas, publicidad y venta de activos deportivos.
Luis Cuao es un empresario de La Guajira con experiencia en sectores como el tabaco premium, las bebidas alcohólicas y el desarrollo de negocios internacionales. Actualmente es CEO de la marca de tequila Gallo Azteca, elaborada con agave azul en México, y también lidera LC Cigars, compañía dedicada a la industria de los puros premium.
Antes de incursionar en el fútbol profesional, Cuao participó en proyectos empresariales relacionados con tecnología, desarrollo comercial y alianzas corporativas en América Latina. Según el el grupo inversionista, la compra del club en El Salvador hace parte de una estrategia para diversificar su portafolio hacia la industria del deporte y el entretenimiento.
Así será la transformación del club tras la compra
El primer paso de la nueva administración será transformar la identidad de la institución. El CD Cruzeiro pasará a llamarse Independiente San Vicente como parte de un proceso de reposicionamiento de marca que busca fortalecer el vínculo del equipo con la comunidad salvadoreña.
Para esta etapa, los inversionistas anunciaron una inversión inmediata de US$150.000 destinada al cambio de imagen institucional, estrategias de mercadeo, infraestructura técnica y fortalecimiento de las divisiones menores. El objetivo es construir una estructura deportiva que permita aumentar el valor del club en el mediano plazo.
El plan también contempla una auditoría administrativa, financiera y operativa para revisar el funcionamiento de la institución. Posteriormente se implementará un modelo de gobierno corporativo y un sistema de gestión por objetivos, herramientas que, según el holding, buscan mejorar la administración y facilitar el crecimiento financiero del proyecto.
El negocio busca generar empleo y conectar el fútbol colombiano con El Salvador
Además del componente deportivo, la inversión incorpora una estrategia comercial con impacto económico en El Salvador. Los nuevos propietarios proyectan crear 45 empleos directos y más de 120 indirectos como resultado de la reorganización del club y de las actividades asociadas a su operación. Estas cifras corresponden a estimaciones del grupo inversionista.
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El plan de negocios también prevé aumentar en un 180 % los ingresos por patrocinios y derechos comerciales hacia 2027 mediante acuerdos con empresas de Colombia y El Salvador, con el propósito de fortalecer la presencia de marcas de ambos países alrededor del club. Esta meta hace parte de las proyecciones financieras divulgadas por el holding.
Además, como parte de la estrategia de expansión, el grupo destinará US$80.000 para desarrollar un puente deportivo entre Colombia y El Salvador. Los recursos estarán dirigidos a establecer alianzas con clubes y academias colombianas para intercambiar metodologías de entrenamiento, fortalecer los procesos de captación de talento y crear oportunidades para la formación y proyección internacional de jóvenes futbolistas. Con ello, los inversionistas buscan que el crecimiento económico del proyecto esté acompañado por el desarrollo deportivo del club.