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¿El fenómeno de El Niño podría traer racionamiento de agua?

El fenómeno de el Niño en Colombia golpeará con fuerza el precio de los alimentos en Colombia.

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Impacto fenómeno de El Niño en colombia en el agro. Imagen: Generada por AI
Impacto de El Niño en el agro. Imagen: Generada por AI

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El fenómeno de El Niño que llegará a Colombia será muy fuerte, para el mes de septiembre, según el 65 % de probabilidades que estiman organismos internacionales.

De acuerdo con algunos escenarios de mayor presión, el precio de los alimentos vería importantes alzas en las canastas de carnes, arroz, frutas, verduras y leche.

Así podría reducir hasta 20 % el gasto de energía en medio del Fenómeno de El Niño en Colombia
Así podría reducir hasta 20 % el gasto de energía en medio del Fenómeno de El Niño en Colombia. Imagen de referencia generada con IA

Las administraciones regionales han hecho llamados tempranos para que el fenómeno de El Niño que va a aterrizar en Colombia tenga menores implicaciones.

Uno de los llamados tempranos es a que industrias y hogares empiecen a ejecutar planes de cuidado para racionar energía y agua, con miras a evitar cualquier tipo de racionamiento.

Llamados de atención por el fenómeno de El Niño en Colombia

Autoridades locales, así como tanques de pensamiento, han dejado en claro que el país, para el mes de agosto, debería tener los niveles de los embalses en el 80 % para mitigar los riesgos de las temporadas de alto calor. De momento, ese nivel se sitúa en el 74 %.

Días atrás, el Acueducto de Bogotá había manifestado: “Debemos empezar a ser muy responsables con el manejo del agua, hacer duchas cortas, usar la lavadora con carga completa, no lavar carros, no lavar fachadas; ese tipo de cosas ya nos empiezan a funcionar, nos empiezan a garantizar un ahorro y a estar preparados”.

Fenómeno de El Niño. Imagen: Ministerio de Ambiente/ANLA
Fenómeno de El Niño. Imagen: Ministerio de Ambiente/ANLA

Recomendado: Colombia perdería hasta $2 billones por el golpe del fenómeno de El Niño: gas, electricidad y agua serían

Al tiempo que, si bien se descarta de momento un racionamiento de agua en Colombia por el fenómeno de El Niño, hay que “empezar a ser muy responsables con el manejo del agua, hacer duchas cortas, usar la lavadora con carga completa, no lavar carros, no lavar fachadas; ese tipo de cosas ya nos empiezan a funcionar, nos empiezan a garantizar un ahorro y a estar preparados”.

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Tags: Fenómeno de El Niño
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