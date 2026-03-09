El índice MSCI Colcap cae 2,14 % en su acumulado semanal

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 06 de marzo de 2026 en 2.175,41 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 2,14 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 5,19 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.500 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.000 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 1.31 billones, mostrando una variación negativa en este ítem de 32,60 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1.95 billones.
En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que retrocede – 18,64 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que caen – 13,28 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Banco de Occidente (Occidente) que bajaron – 13,13 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) que presentaron una contracción de – 10,12 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que bajó – 9,57 %.
Las acciones la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 10,44 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap