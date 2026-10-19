El índice MSCI Colcap sube 1,39 % en su acumulado semanal

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 16 de octubre de 2026 en 2.566,28 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 1,39 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 24,09 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.400 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $744.446 millones, mostrando una variación positiva en este ítem de 3,30 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $720.555 millones.
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En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes.
En el primer lugar, las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que suben 4,83 % en su acumulado semanal.
En la segunda casilla, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que avanzó 4,66 %.
En el tercer lugar se ubicaron los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que incrementaron su valor 4,63 % al cierre del viernes.
En la cuarta casilla, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que presento una valorización de 3,13 %.
Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que sube 2,81 %.
Los títulos de Mineros (Mineros) bajaron – 5,68 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap