Premercado | Inversores se preparan para semana de resultados empresariales: economía de China crece y petróleo cae

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas mostraron un comportamiento mixto el lunes, con el Kospi de Corea del Sur rebotando tras la caída de la semana pasada liderada por el sector tecnológico, mientras que las acciones indonesias extendieron su desplome en medio de preocupaciones por una posible pérdida de su estatus de mercado emergente.
Las acciones chinas continentales recortaron pérdidas anteriores, con el Shanghai Composite subiendo un 0,4 % y el CSI 300 ganando un 0,1 %. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 1,8 %, recuperando parte del terreno perdido la semana pasada. Los mercados de Hong Kong permanecieron cerrados por un festivo.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,46 %, mientras que el Topix en general apenas varió, subiendo un 0,04 %. El mercado de Taiwán, con fuerte peso en semiconductores, también se mantuvo débil.
Un crecimiento chino mejor de lo esperado ayudó a las bolsas continentales a avanzar ligeramente, pero las dudas sobre la financiación y la rentabilidad de la infraestructura de inteligencia artificial siguieron pesando sobre los valores tecnológicos, en una semana cargada de resultados empresariales.
La economía de China creció un 4,5 % interanual en el tercer trimestre, superando ligeramente las expectativas y aumentando la probabilidad de que Pekín alcance su objetivo de crecimiento anual. Las ventas minoristas subieron un 1,1 %, por encima de las previsiones, mientras que la producción industrial se expandió un 5,5 %, en línea con las estimaciones.
Mercados de Europa
Las bolsas de acciones europeas aceleraron sus pérdidas el lunes, arrastradas por un fuerte desplome de los activos franceses en medio de una creciente inestabilidad política en París, junto con la creciente cautela de los inversores ante una semana crucial para los resultados empresariales mundiales.
El índice paneuropeo Stoxx Europe 600 cayó un 0,7 %, situando al índice de referencia camino de su peor caída en un solo día en más de una semana, mientras los inversores valoraban el elevado riesgo soberano en la segunda mayor economía de la eurozona.
El CAC 40 de Francia se desplomó un 1,3 %, registrando su peor rendimiento en un solo día en dos semanas, mientras que el IBEX 35 de España y el FTSE MIB de Italia cayeron un 1,4 % cada uno, golpeados por el contagio en general en los valores financieros y sensibles a los tipos de interés del sur de Europa.
El DAX de Alemania bajó un 1,1 % y el FTSE 100 de Londres pasó de niveles planos anteriores a caer un 0,9 %.
La principal fuente de tensión continental provino de Francia, que vivió uno de sus peores días de agitación social en años durante el fin de semana. Miles de manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades por los altos precios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, lo que resultó en detenciones masivas, daños generalizados a la propiedad y saqueos en tiendas.
Los disturbios del fin de semana pusieron de manifiesto el descontento político con el presidente Emmanuel Macron, cuyo último mandato antes de 2027 se ha visto cada vez más marcado por el malestar social, una economía débil y una deuda nacional en expansión.
Por su parte, los bancos franceses BNP Paribas, Societe Generale y Credit Agricole cayeron entre un 2 % y un 3 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes tras el fuerte descenso registrado la semana pasada en los valores vinculados a la inteligencia artificial, mientras que un intenso calendario de resultados empresariales ofrece una nueva prueba para la confianza del mercado.
El contrato de futuros del Dow Jones se mantenía prácticamente sin cambios, los futuros del S&P 500 habían subido 39 puntos, o un 0,5 %, y los futuros del Nasdaq 100 ganaban 318 puntos, o un 1,1 %.
La atención se centra ahora en los resultados de las grandes empresas tecnológicas de esta semana, entre ellas Meta Platforms y Tesla.
Los precios del petróleo cayeron después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, emitiera una orden ejecutiva que exime de determinadas sanciones y aranceles contemplados en la Ley Lindsey Graham en relación con las transacciones energéticas rusas.
La exención administrativa —emitida en aras del interés nacional para hacer frente a los elevados costes internos del combustible— se espera que permita una mayor exportación de combustible ruso a los mercados internacionales, aliviando las preocupaciones sobre la inflación energética mundial.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron mientras los mercados evaluaban las perspectivas del suministro mundial tras la firma por parte del presidente estadounidense de una orden que levanta la mayoría de las sanciones y aranceles sobre Rusia.
Los futuros de referencia del petróleo Brent cayeron un 1,5 % hasta US$108,22 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. retrocedieron un 0,6 % hasta US$100,85.
El crudo se disparó casi un 5 % la semana pasada. Las continuas interrupciones en el suministro mundial, especialmente en Oriente Próximo, impulsaron los precios.
En otra línea, el oro subió ligeramente el lunes, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.
El oro al contado subió un 0,1 % hasta los US$4.168,53 y los futuros del oro ganaron un 0,2 % hasta los US$4.189,40.
El lingote cerró la semana anterior con una caída del 0,7 %. Los operadores aumentaron las apuestas a que la FED se saltará una subida de tipos este mes tras los comentarios del presidente Kevin Warsh la semana pasada. Se espera que el banco central eleve los tipos en diciembre.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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