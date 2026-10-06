El índice MSCI Colcap sube 2,69 % al finalizar la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 05 de octubre de 2026 en 2.582,65 puntos registrando una variación positiva de 2,69 %, ajustándose nuevamente cerca de sus máximos históricos.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 24,89 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $198.303 millones, mostrando una variación positiva de 78,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $111.233 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,59 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $42.636 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,71 %) que negoció $35.417 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 2,86 %) que transó un monto de $20.028 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) que suben 9,09 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que avanzó 5,97 %.
- Finalmente, los títulos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que se valorizaron 4,80 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) bajaron – 1,96 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 10,98 % y marcan un volumen de operaciones de $82.979 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap