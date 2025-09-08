El iPhone 17 podría valer más de dos salarios mínimos de Colombia: ¿cuándo lo lanzan?

Apple celebrará su tradicional keynote de septiembre para presentar el nuevo iPhone 17. Es el acto de producto más importante del año para la compañía y, además de los nuevos teléfonos, suele abrir la puerta a relojes Apple Watch y audífonos AirPods de nueva generación.
Para este año, los reportes anticipan cuatro iPhone (incluido un nuevo iPhone 17 Air ultradelgado), Apple Watch Series 11 y Ultra 3 y AirPods Pro 3, con énfasis en hardware más que en software.
¿Cuándo es y a qué hora verlo en Colombia?
La cita es el martes 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 a. m. Hora del Pacífico (PDT). Eso equivale a las 12:00 del mediodía en Colombia. Apple ya habilitó el enlace oficial en YouTube y confirmó el horario en sus canales.
Para ello, puede activar el recordatorio y así recibir aviso minutos antes de que empiece. También se transmite en apple.com y en la app Apple TV.
¿Qué anunciaría Apple?
- Línea iPhone 17: La cobertura especializada y las invitaciones oficiales sitúan a los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max como protagonistas. Se espera un rediseño con cambios notables respecto a 2024 y, en los modelos Pro, un nuevo módulo de cámara; el iPhone 17 Air apunta a ser el más delgado de la gama y el sustituto del formato “Plus”. También se barajan pantallas de 120 Hz en toda la línea y salto a chips A19 / A19 Pro. (Todo esto sigue en la categoría rumores confiables hasta que Apple lo suba al escenario).
- Apple Watch y AirPods: En relojes, se prevén Series 11 y Ultra 3 con mejoras de rendimiento y autonomía, y un AirPods Pro 3 que, según el analista Ming-Chi Kuo y otros medios, sí llegaría en esta keynote (hubo versiones que lo movían a 2026, pero el consenso cambió en los últimos días).
Así las cosas, Apple realiza sus keynotes de septiembre desde Apple Park (Cupertino, California) con una mezcla de video pregrabado y segmentos en vivo para prensa.
Precios estimados en Estados Unidos
- iPhone 17: US$799
- iPhone 17 Air: entre US$899 y US$949
- iPhone 17 Pro: US$1.099
- iPhone 17 Pro Max: US$1.199
Claves de agenda
Si Apple repite su calendario histórico (lo ha hecho año tras año), el flujo sería así:
- Anuncio: martes 9 de septiembre (streaming global).
- Preventa: viernes 12 de septiembre, a las 5:00 a. m. PT / 8:00 a. m. ET (12:00 m en Colombia).
- Disponibilidad/entregas: viernes 19 de septiembre en los primeros mercados (envíos de preventa y venta en tiendas). Estos hitos aparecen como “esperados” en los sitios con mejor pulso de Apple y cuadran con el patrón de 2020–2024.
¿Cómo ver el evento?
Podrá verlo por medio del directo oficial en YouTube desde un navegador o la app (botón “Notificarme”) o entrar a la página de eventos de Apple/Apple TV a la hora indicada.
Tanto en escritorio como en móvil, el stream arranca puntual a las 10:00 a. m. PT (12:00 m Colombia). Si quieres seguir a la vez el video y un “minuto a minuto”, varios medios recomiendan tener dos pestañas: la del streaming y otra con un liveblog para ver especificaciones, precios y comparativas en tiempo real.