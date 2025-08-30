El nuevo restaurante italoargentino de importante hotel en la Zona Rosa de Bogotá

En pleno corazón de la Zona Rosa, el hotel NH Collection Andino abrió las puertas de Bottega, su nuevo restaurante italoargentino, que ofrece un menú que combina técnicas tradicionales con interpretaciones creativas, pensadas para honrar el origen sin perder el alma contemporánea.
Entre sus platos más solicitados se destacan la sopa minestrone, rica en matices y vegetales de temporada; el pollo piccata al limón, jugoso y delicadamente ácido; y el bife de chorizo, con sello parrillero argentino. Su propuesta está representada en su plato insignia: el ossobuco bolzan.
“Un corte noble de jarrete de res, cocido durante horas hasta alcanzar una ternura profunda y untuosa, servido sobre pappardelle artesanales que absorben la intensidad del estofado. Todo bañado en aceite de oliva extra virgen, creando una experiencia donde lo robusto se encuentra con lo refinado”, dijo Rodolfo Chocontá, chef ejecutivo Región Andina para Minor Hotels Europe & Américas.
La coctelería
La carta de bebidas ha sido diseñada como una extensión líquida del concepto: cocteles con narrativa y carácter, donde cada ingrediente aporta identidad. Entre ellos destacan:
Limonata al Basílico: una bebida luminosa que combina el frescor del limón mediterráneo con notas verdes de albahaca.
Negroni Spritz: una versión chispeante y con alma del clásico, que mezcla el equilibrio florentino con el ritmo eléctrico de Buenos Aires.
Estos cocteles, junto a otros clásicos con giros inusuales, complementan la experiencia y la propuesta gastronómica del lugar.
El horario de atención es todos los días de 11 a. m. a 10 p. m.