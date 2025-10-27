Las recientes elecciones legislativas llevadas a cabo en Argentina el fin de semana demostraron un apoyo de la ciudadanía a Javier Milei y ratificaron la derrota del peronismo que fue el gran perdedor.
La Libertad Avanza (LLA), el partido del mandatario actual, obtuvo el primer lugar en los comicios, con el 42 % de los votos y se impuso principalmente en Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe.
«Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso (…) Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande», expuso el mandatario.
En contraste, las cifras oficiales mostraron también que el peronismo, bajo la Fuerza Patria, se ubicó en segundo a nivel nacional con un porcentaje de 31,62 % en las legislativas (aunque con un balance final de 44 diputados y la mayoría en la Cámara con 99 plazas).
El resultado dejó una derrota al peronismo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en gran parte del país. En las ocho provincias que elegían senadores solo ganaron en dos.
Las victorias de la izquierda solo sorprendieron en San Juan y Santa Cruz y se alinearon con las expectativas en Tucumán, Catamarca, Ricardo Quintela La Rioja, La Pampa y Formosa.
Fuerza Patria retrocedió todo lo que había logrado avanzar en las elecciones provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires. En ese entonces, hace apenas mes y medio, Fuerza Patria obtuvo el 47 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza de Milei consiguió el 34 %.
Vale recordar que esa votación buscaba elegir al gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales solo en la provincia de Buenos Aires, pero no cambiaba el Congreso Nacional.
Argentina refuerza el apoyo de Estados Unidos
El triunfo alcanzado por el partido de Javier Milei en Argentina no solo se considera una victoria nacional para el Ejecutivo, sino también un triunfo que se expande hacia Estados Unidos.
Y es que el presidente estadounidense, Donald Trump, había supeditado el apoyo a Argentina a la victoria del oficialismo. La ratificación del rumbo a través del resultado electoral era especialmente seguido por los inversores.
«Felicitaciones al presidente Javier Milei por su apabullante victoria. ¡Está haciendo un trabajo fantástico! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo argentino», expresó Trump en Truth Social.
Asimismo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Blessent, también se pronunció sobre el triunfo de Milei asegurando que el “presidente tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina”.
“Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando. Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica”, dijo.