El plan de Autolarte – Moevo para seguir creciendo tras 75 años de trayectoria

Autolarte – Moevo celebra 75 años de trayectoria en el sector de movilidad. A lo largo de este tiempo, la compañía familiar ha sabido adaptarse a los cambios en el comportamiento del mercado automotor en Colombia.
Hace cinco años, la empresa decidió apostar por la diversificación de marcas en un momento en que la electrificación aún no era una tendencia consolidada en el país. A través de Moevo, consolidó un portafolio con marcas como BYD, Hyundai y Farizon, ampliando su oferta para distintas necesidades, desde soluciones personales y familiares hasta alternativas comerciales y empresariales.
Actualmente, la marca tiene presencia en más de 21 sedes ubicadas en seis ciudades del país. Además, en promedio, matricula 400 vehículos nuevos y 110 usados al mes.
En materia de incidencia, en 2025, alcanzó una participación de 1,8 % en la industria de vehículos nuevos a nivel nacional y de 10,1 % en Antioquia. Este año, la compañía proyecta un crecimiento de 25%, apalancado en su agenda de fortalecimiento y transformación.
“Durante estos 75 años, no solo hemos construido un negocio: hemos movilizado los sueños de miles de personas: colaboradores que han hecho carrera dentro de la organización, proveedores que se han fortalecido y profesionalizado con nosotros, clientes que han confiado generación tras generación y empresas aliadas que han crecido de la mano de Autolarte – Moevo hacen parte de una historia que trasciende lo comercial”, destacó Manuela Velásquez, directora corporativa de la compañía.
Hoy, Autolarte – Moevo comercializa vehículos nuevos de las marcas Chevrolet, Hyundai, BYD y Farizon, así como vehículos usados de todas las marcas; presta servicios técnicos para vehículos livianos y pesados, y ofrece soluciones de mantenimiento, repuestos y asesoría especializada para distintos perfiles de clientes. Este enfoque le permite responder a un mercado cada vez más diverso, sensible al precio y exigente en experiencia y respaldo.
Así se proyecta la empresa
Con una inversión cercana a los $7.000 millones, la compañía avanza en una agenda de crecimiento que incluye la apertura de BYD Linares en Rionegro y la puesta en marcha de dos nuevos talleres de servicio en Medellín y Rionegro.
Además, desde el primero de enero, el grupo adquirió la operación del concesionario Hyundai Guayabal, ampliando su presencia en Medellín; inauguró con Chevrolet un punto especializado en vehículos eléctricos e híbridos en Viva Envigado.
En esa misma línea, avanza en la renovación de su sede del sur, con la remodelación de la vitrina Chevrolet y la apertura de nuevas vitrinas de Hyundai y Farizon.
Autolarte – Moevo también apunta a fortalecer su red de almacenes de repuestos con la apertura de cuatro nuevos puntos en distintos lugares del país.
