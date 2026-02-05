Tesla, en jaque: nueva regla afectará a estos famosos y lujosos vehículos 

Los vehículos Tesla se han convertido en un símbolo de estatus, innovación y tecnología de vanguardia. Su diseño minimalista, la apuesta por la electrificación total y soluciones futuristas —como las manijas ocultas que emergen de forma automática— han seducido a consumidores de alto poder adquisitivo y a mercados que priorizan eficiencia, estética y modernidad.
Sin embargo, ese mismo rasgo distintivo que ayudó a consolidar la identidad de la marca hoy se encuentra bajo una creciente presión regulatoria que amenaza con obligar a Tesla a modificar uno de sus elementos más reconocibles.
El foco del debate está en las manijas electrónicas retráctiles, un sistema que Tesla introdujo hace más de una década y que luego fue replicado por numerosos fabricantes de vehículos eléctricos y de lujo. Aunque fueron concebidas para mejorar la aerodinámica y reducir el consumo energético, las autoridades ahora cuestionan su comportamiento en situaciones extremas, como accidentes graves, incendios o fallas eléctricas.
La norma que pondrá en jaque a Tesla
China se convirtió en el primer país en el mundo en establecer una regla que prohíbe, de facto, este tipo de manijas electrónicas ocultas. A partir del 1 de enero de 2027, todos los vehículos nuevos que se vendan en el país deberán contar con manijas mecánicas visibles y con liberación manual, tanto en el exterior como en el interior del automóvil. La justificación oficial es clara: garantizar que las puertas puedan abrirse incluso cuando los sistemas eléctricos dejan de funcionar.
La medida no es menor. China es el mayor mercado automotor global y uno de los pilares del negocio de Tesla, tanto por volumen de ventas como por capacidad de producción. Cualquier ajuste regulatorio en este mercado tiene efectos directos sobre decisiones de diseño, costos industriales y estrategias de largo plazo para los fabricantes.
El debate sobre las manijas electrónicas se intensificó tras una investigación publicada por Bloomberg en septiembre, en la que se documentaron casos en los que vehículos Tesla no pudieron abrir sus puertas tras un choque.
El informe identificó al menos 15 muertes asociadas a accidentes en los que las puertas permanecieron bloqueadas, obligando en algunos casos a los rescatistas a romper ventanas para acceder a los ocupantes.
Aunque Tesla no respondió a solicitudes de comentarios posteriores, el jefe de diseño de la compañía reconoció entonces que se estaba trabajando en un rediseño de las manijas. El escrutinio no se limita a China. En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación sobre reportes de fallas en las manijas exteriores del Tesla Model Y 2021.
Además, la agencia evalúa una petición relacionada con el Tesla Model 3, en la que se advierte que el sistema de liberación manual interior puede ser difícil de localizar en una emergencia. La NHTSA ha señalado que existen precedentes de retiros del mercado en otras marcas por defectos vinculados a manijas electrónicas, lo que refuerza la presión regulatoria sobre este tipo de diseños.
Datos clave de la nueva norma que afecta a los vehículos Tesla
La regulación china establece dos plazos relevantes. Desde 2027, todos los modelos nuevos deberán cumplir obligatoriamente con el requisito de manijas mecánicas visibles. En el caso de vehículos que ya cuenten con aprobación previa, los fabricantes tendrán hasta 2029 para adaptar sus diseños.
Este calendario busca evitar una disrupción inmediata del mercado, pero obliga a las automotrices a iniciar desde ahora procesos de rediseño, homologación y ajuste industrial. Para marcas como Tesla, que han integrado este sistema como parte de su identidad visual y técnica, el cambio no es meramente estético.
De cara a los próximos años, el mercado deberá observar si Tesla anticipa cambios globales en sus diseños o si adapta sus modelos solo para cumplir con la regulación china. También será clave seguir la evolución de las investigaciones en Estados Unidos y si otros reguladores avanzan en normas similares.
Lo que está en juego no es solo una manija, sino la manera en que la industria redefine los límites entre lujo, tecnología y seguridad en la próxima generación de vehículos eléctricos.
Tesla en el mercado colombiano: llegada oficial, modelos y precios
Aunque vehículos Tesla habían circulado de forma individual en Colombia a través de importaciones previas, la presencia oficial de la marca en el país se concretó en noviembre de 2025, cuando Tesla Motors Colombia S.A.S. inició operaciones comerciales directas con inauguraciones de centros de experiencia en Bogotá y Medellín.
Esta expansión convierte a Colombia en el mercado número 50 a nivel global y el segundo en Sudamérica después de Chile, con un enfoque de ventas directas sin intermediarios y con planes de infraestructura de servicio y carga.
En esta primera etapa, Tesla ofrece principalmente dos modelos que ya pueden ordenarse y configurarse en línea a través de su plataforma digital: el Tesla Model 3, un sedán eléctrico de alto rendimiento, y el Tesla Model Y, su SUV compacto más popular. Las entregas para los compradores colombianos están proyectadas para comenzar entre febrero y marzo de 2026.
En cuanto a precios, la estrategia de Tesla en Colombia se ha convertido en un punto de atención por su competitividad. El Model 3 parte desde aproximadamente $114 millones, mientras que el Model Y inicia en torno a $120 millones para las versiones base.
Las variantes de mayor equipamiento y autonomía, como las Long Range o Performance, alcanzan valores superiores, aunque siguen posicionándose de forma agresiva frente a competidores eléctricos ya presentes en el mercado nacional.