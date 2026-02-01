La venta de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento en enero de 2026. De acuerdo con el más reciente informe del sector automotor publicado por Fenalco y la ANDI, durante el mes se matricularon 1.758 vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento del 82 % frente a enero de 2025.
En el caso de los vehículos híbridos, las matrículas alcanzaron 5.437 unidades, con un aumento del 73 % interanual. En conjunto, estos dos segmentos superaron ampliamente el crecimiento del mercado automotor total, que en enero fue de 38,7 %.
El crecimiento de los vehículos eléctricos fue superior al del promedio del sector. Aunque su volumen sigue siendo menor frente a otras tecnologías, este segmento continúa ganando participación dentro del mercado.
La mayor cantidad de vehículos matriculados se concentró en las principales ciudades del país, donde existe una mayor oferta de modelos y mejores condiciones de infraestructura de carga.
Los híbridos concentran el mayor volumen
Los vehículos híbridos siguieron concentrando la mayor parte de las ventas asociadas a nuevas tecnologías. Con más de 5.400 unidades matriculadas en enero, este segmento se mantiene como el de mayor peso dentro de la movilidad de bajas emisiones.
El mayor volumen responde a una adopción más gradual por parte de los compradores.
Los vehículos eléctricos e híbridos continúan mostrando un desempeño positivo al inicio de 2026 y se consolidan como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado automotor colombiano.