La venta de vehículos nuevos en Colombia inició 2026 con un desempeño histórico. Según el más reciente informe del sector automotor, publicado por Fenalco y la ANDI, en enero se matricularon casi 20.000 unidades, lo que representó un crecimiento del 38,7 % frente al mismo mes de 2025, y convirtió a este en el mejor enero desde 2015.
En medio de un entorno económico retador, el sector automotor se consolida como uno de los de mejor comportamiento al inicio del año.
SUV, camionetas y automóviles impulsan el crecimiento del mercado
Los SUV lideraron nuevamente las matrículas en el país, con 11.270 unidades registradas, lo que significó un aumento del 43,5 % frente a enero de 2025. Los automóviles ocuparon el segundo lugar, con 4.890 unidades y un crecimiento del 40,3 %.
Uno de los segmentos que más aportó al crecimiento del mercado fue el de las camionetas, que registraron 1.011 matrículas, con un incremento del 82,2 % frente a enero de 2025, mientras que las vans fueron el segmento de mayor expansión porcentual, al crecer 110 % anual.
Las marcas más vendidas en enero
Kia se mantuvo como la marca más vendida en Colombia en enero de 2026, con 2.966 vehículos matriculados, equivalentes al 14,9 % de participación en el mercado. Le siguió Renault, con 2.595 unidades y una cuota del 13 %.
El top cinco lo completaron Mazda con 1.623 unidades, Toyota con 1.584 y Chevrolet con 1.431 vehículos matriculados. Estas cinco marcas concentraron el 51,1 % de todas las matrículas registradas en el país durante el primer mes del año.
También llamó la atención el crecimiento de marcas como Suzuki, que registró un aumento interanual de 113,7 % en sus matrículas frente a enero del año pasado, y el avance de fabricantes chinos como BYD, Chery y Dongfeng, apalancados en una mayor oferta de vehículos con nuevas tecnologías.