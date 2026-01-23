Las ventas de vehículos de carga aumentaron un 34,6 % en 2025. De acuerdo con el más reciente informe presentado por Fenalco y la Andi, el número de matrículas registradas alcanzó los 12.405 entre enero y diciembre.
Al hacer un mapeo de las ventas mensuales, agosto, septiembre y diciembre se posicionaron como los tres meses con registros superiores. Respectivamente, se registraron cifras por 1.577, 1.493 y 1.207 unidades.
El reporte también evidencia que el segmento que generó un mayor impulso en los resultados fue el de camiones con PBV entre 0,0 y 10,5 toneladas. Esta categoría reportó un acumulado de 6.232 vehículos vendidos, es decir, un crecimiento del 34,5 % frente al mismo periodo de 2024.
En contraste, el rubro que evidenció un mayor crecimiento fue el de camiones con PBV entre 17 y 28 toneladas, con 95 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 53,2 % frente al mismo periodo de 2024.
Por número de ventas, así se movieron en los doce meses del 2025 las demás categorías de vehículos de carga: tractocamiones de tres ejes (2.073); otros camiones (1.603); camiones con PBV entre 10,5 y 17,0 toneladas (993); volquetas (707), y tractocamiones de dos ejes (702).
Si se visualizan los datos por departamentos, Cundinamarca encabeza la lista con 5.940 unidades matriculadas. Esta cifra es equivalente a una variación del 37 % respecto al año anterior.
A continuación aparecen en la lista: Antioquia (2.044), Santander (902), Valle del Cauca (712), Boyacá (625) y Atlántico (337).
Los vehículos de carga más vendidos
Entre enero y diciembre de 2025, la marca con mayor número de matrículas de vehículos de carga fue Foton, con una participación del 25,4 % y ventas por 3.153 unidades.
La siguiente marca en el escalafón es Chevrolet, con un aporte del 21,6 % y un total de matrículas de 2.679. El podio lo cierra Jac, con una contribución en el resultado final de 7,7 % y un acumulado de ventas de 950 unidades.
El ‘top’ lo completa International con 638 vehículos de carga vendidos y Kenworth con 618. En términos de aportes, estas líneas contribuyeron con un 5,1 % y un 5 % al resultado final.
En conjunto, estas cinco marcas representaron el 64,8 % del total de vehículos de carga matriculados en el año 2025.
