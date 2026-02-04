Bogotá actualizó los valores que deberán pagar los conductores que estacionen en vía pública dentro de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), uno de los programas de movilidad que bastante polémica ha generado, dado que muchos conductores dicen que se estacionan en la calle, les cobran, pero no hay garantías de seguridad.
Las nuevas tarifas, que comenzaron a regir desde el 1 de febrero, impactarán directamente a miles de conductores que diariamente parquean en sectores comerciales, residenciales y de alta demanda.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el objetivo del sistema se mantiene: regular el estacionamiento informal y promover un uso eficiente del espacio público: “Las Zonas de Parqueo Pago actualizan sus tarifas por minuto por cajón de estacionamiento”, señaló la entidad.
Tarifas oficiales de las Zonas de Parqueo Pago en 2026
La Alcaldía y la Secretaría confirmaron que el cobro se mantendrá por minuto y dependerá del segmento vial donde se ubique el cupo. Los rangos actualizados para este año serán:
- Motocicletas: entre $62 y $248 por minuto
- Automóviles: entre $89 y $355 por minuto
En la práctica, esto significa que estacionar en zonas de alta demanda será más costoso, especialmente en áreas como Chapinero, Centro o corredores comerciales donde el nivel de ocupación suele ser elevado.
La administración distrital reiteró que los usuarios pueden consultar la tarifa exacta en cada calle: “La tarifa a pagar puede consultarse directamente en la señalización ubicada en la vía… o a través de la página web o aplicación oficial ZPP Bogotá”.
“El ajuste… es de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)”, precisaron desde la Alcaldía.
¿Cuánto cuesta una hora en las zonas de parqueo pago en 2026?
Más allá del valor por minuto, el impacto real se ve en el costo por hora. Con la tarifa más alta definida para automóviles en 2026, esto le costaría a un ciudadano estacionar su carro por una hora en una de estas zonas:
Automóviles: $355 por minuto equivale a $21.300 por hora.
En motocicletas, el tope máximo de: $248 por minuto equivale a $14.880 por hora
En comparación, en 2025 el límite máximo era en automóviles $302 por minuto, es decir, $18.120 por hora. Esto implica que en sectores de tarifa alta, estacionar un carro por una hora completa puede costar alrededor de $3.180 más que en 2025, un aumento cercano al 17,5% en el rango superior.
¿Cómo usar Zonas de Parqueo Pago?
Para utilizar uno de los cupos de estacionamiento en vía, puede hacerlo a través de la aplicación móvil ZPP Bogotá y seguir los siguientes pasos:
Descargar: Ingrese a Play Store (Android) o App Store (Apple).
Busque la aplicación ZPP Bogotá: Haga clic en Instalar y luego en abrir.
Regístrese: Registre sus datos personas.
Estaciónese: Registre el vehículo y revise la disponibilidad en la zona.
Tiempo: Indique el tiempo de permanencia
Pagar: Realice el pago anticipado en línea.
Si tiene alguna duda, también cuenta con la opción de ZIPI, asistente virtual vía WhatsApp al 305 939 3333, que le guiará en todo el proceso. De igual manera, podrá gestionar el uso del estacionamiento con el facilitador que está a cargo de los cupos de parqueo.