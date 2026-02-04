El Pico y Placa Solidario en Bogotá se ha consolidado como una de las principales alternativas para miles de ciudadanos que necesitan sacar su automóvil a diario pese a la restricción vehicular en la capital. Esta medida, que permite pagar un permiso especial para movilizarse sin limitaciones, ya cuenta con tarifas actualizadas para 2026, según confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad.
A través de la Resolución 120963 de 2026, el Distrito estableció los nuevos valores base que regirán desde este año. De acuerdo con la administración, el ajuste responde directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Lea más noticias sobre el pico y placa en Bogotá aquí
Nuevas tarifas base del Pico y Placa Solidario para 2026
Los valores definidos para este año quedaron así:
- Permiso por 1 día: $70.294
- Permiso por 1 mes: $561.808
- Permiso por 6 meses: $2.809.311
Estos montos corresponden al precio inicial antes de aplicar factores adicionales como el avalúo del vehículo o su tipo de combustible.
Según explicó la Secretaría: “El valor final del permiso depende de la aplicación de los factores multiplicadores asociados al avalúo, el modelo, tipo de combustible y el municipio donde está matriculado el vehículo”.
Comparativo: ¿cuánto subió el pico y placa solidario frente a 2025?
Uno de los puntos clave para los usuarios es el incremento frente al año pasado. En 2025, las tarifas base oficiales para vehículos matriculados en Bogotá fueron las siguientes:
- 1 día: $66.883
- 1 mes: $508.100
- 6 meses: $2.540.900
Con esto, el aumento para 2026 representa:
- Permiso diario: sube cerca de $3.400 (+5%)
- Permiso mensual: aumenta más de $53.000
- Permiso semestral: crece alrededor de $268.000
El incremento está alineado con el IPC anual, que fue el principal criterio de actualización.
Cambio clave para carros matriculados fuera de Bogotá
Además del ajuste tarifario, la administración distrital anunció una modificación relevante en el llamado factor municipio, que afecta directamente a vehículos registrados en otras ciudades.
“Para vehículos matriculados fuera de Bogotá el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5”. Esto implica que quienes ingresen desde municipios vecinos pagarán más por el mismo permiso, una medida que busca equilibrar la contribución de automotores no registrados en la capital.
Le puede interesar leer: Megaobra en Bogotá entró en pruebas y avance es del 83,65 %: Tiempo de viaje será de 10 minutos
Otro aspecto central del Pico y Placa Solidario es el destino del recaudo: “Los recursos recaudados se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para el financiamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)”, agregó la Alcaldía.
¿Cómo tramitar desde casa el pico y placa solidario?
Finalmente, la Secretaría insistió en que el permiso solo debe gestionarse por la web oficial. El único sitio oficial y seguro para este trámite es www.movilidadbogota.gov.co, en el banner de Pico y Placa Solidario o ingresando directamente haciendo clic aquí.
El Distrito también alertó sobre intermediarios y «estafas digitales relacionadas con supuestos trámites exprés, iIgnora por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso”, concluyó la Secretaría de Movilidad.