Megaobra en Bogotá entró en pruebas y avance es del 83,65 %: Tiempo de viaje será de 10 minutos

El sistema de transporte de TransmiCable que se construye en la localidad de San Cristóbal dio un paso importante en la ruta para su puesta en operación. Desde la Alcaldía de Bogotá, confirmaron que ya comenzaron las pruebas preliminares de las cabinas, lo cual es determinante para validar el funcionamiento técnico de esta megaobra.
El alcalde Galán, por medio de sus redes sociales, destacó el nivel de ejecución que ya alcanza el proyecto, resaltando que “empezaron las pruebas preliminares de las cabinas del TransMiCable de San Cristóbal. El proyecto ya tiene un avance del 83,65 %”, señaló el mandatario, al compartir imágenes del recorrido inicial de las cabinas sobre el tendido aéreo.
Con estas pruebas se permite corroborar que todos los componentes del sistema operan de manera segura y sincronizada. En esta fase, las cabinas se movilizan a lo largo de la línea con cargas simuladas para que se evalúe el comportamiento del cable, las estaciones, las pinzas y los sistemas mecánicos y eléctricos.
¿Cómo impactará el TransMiCable a la movilidad del sur de la ciudad?
El TransMiCable de San Cristóbal tendrá una capacidad para el transporte de hasta 4.000 pasajeros por hora en los dos sentidos. Esto permitirá que se reduzca de manera importante los tiempos de desplazamiento y ahorrando tiempo, teniendo en cuenta que los trayectos solo demorarán 10 minutos.
Asimismo, cerca de 400.000 ciudadanos se verán beneficiados, donde el alcalde Galán reiteró que “este tipo de proyectos acercan oportunidades y mejoran la calidad de vida de comunidades que históricamente han tenido mayores dificultades de conexión”, ha manifestado en diferentes escenarios públicos.
Esta megaobra tendrá tres estaciones estratégicas: 20 de julio, que será el punto de conexión con el portal de Transmilenio; La Victoria, la estación intermedia, y finalmente, Senderos de Altamira, que operará como una estación de retorno y zona de parqueo de cabinas.