Así avanza el plan retorno en Colombia: Tráfico, cierres y medidas en vías

Este domingo 5 de abril de 2026, en medio del cierre de la Semana Santa y la celebración del Domingo de Resurrección, Colombia vive una de las jornadas de movilidad más exigentes del año con la activación del plan retorno en todo el país.
Las autoridades estiman que cerca de 10 millones de vehículos se movilicen por los principales corredores viales, mientras que solo en Bogotá se proyecta el ingreso de alrededor de 2,5 millones de automotores durante la jornada.
En paralelo, el flujo de viajeros también se mantiene alto en otros modos de transporte, con más de 4 millones de personas movilizándose en terminales terrestres y cerca de 1,8 millones por vía aérea, lo que refleja la magnitud del operativo.
Para atender esta demanda, el Gobierno y las autoridades de tránsito desplegaron un amplio dispositivo de control con presencia en los corredores estratégicos y monitoreo en tiempo real, buscando reducir la congestión y evitar siniestros viales.
Medidas clave del plan retorno en Colombia
El operativo nacional incluye más de 5.800 uniformados distribuidos en cientos de puntos de control y prevención, con especial enfoque en departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, donde se concentra el mayor flujo vehicular.
Entre las principales medidas adoptadas están los reversibles en corredores estratégicos, como el tramo Apulo – Mondoñedo, así como restricciones a vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas, que no pueden circular en varios ejes viales desde las 10:00 a.m. y hasta la noche.
Además, se mantienen controles en vías clave como la autopista Sur, la vía Bogotá – Villavicencio y los accesos a Medellín, donde se han registrado los mayores niveles de tráfico durante la jornada.
Las autoridades también reportan algunas afectaciones en la red vial, con cierres parciales en departamentos como Boyacá, Huila, Santander, Risaralda, Antioquia y Magdalena, así como restricciones totales en zonas específicas del país.
Pese a estos puntos críticos, el comportamiento de los conductores ha sido calificado como positivo, en medio de una operación que busca garantizar un regreso seguro para millones de viajeros.
Pico y placa regional en Bogotá: horarios y corredores
Para regular el ingreso a la capital, se mantiene vigente el pico y placa regional este domingo, una de las medidas más importantes del plan retorno.
La restricción opera así:
- De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: ingreso permitido solo a vehículos con placas pares
- De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso exclusivo para placas impares
Fuera de estos horarios, los vehículos pueden entrar sin restricción.
La medida aplica en los principales accesos a Bogotá, incluyendo la autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima y la vía a Villavicencio, entre otros corredores donde hay presencia permanente de autoridades.
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Adicionalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a verificar el estado mecánico de sus vehículos, portar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito, recordando que la seguridad vial depende en gran medida del comportamiento en carretera.