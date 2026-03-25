Alcaldía de Bogotá confirma que pico y placa en Semana Santa se mantiene: Así funciona la medida

La Alcaldía de Bogotá informó cómo operará la medida de pico y placa durante la Semana Santa, con el propósito de brindar claridad a los ciudadanos que permanecerán en la ciudad o que tienen previsto movilizarse en esos días.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, encabezada por Claudia Díaz, la restricción se mantendrá sin modificaciones durante los días hábiles de la semana mayor.
En ese sentido, lunes, martes y miércoles aplicará el esquema habitual que rige en la capital. La funcionaria precisó que no se contemplan ajustes ni excepciones en esas jornadas, por lo que la medida continuará funcionando bajo las condiciones actuales.
“El pico y placa durante los días hábiles de Semana Santa operará con normalidad, sin cambios”, señaló Díaz, al reiterar que la administración distrital optó por mantener la regulación vigente para evitar confusiones entre los conductores.
Por otra parte, la Secretaría confirmó que el domingo 5 de abril se implementará el denominado pico y placa regional, una medida que busca regular el ingreso de vehículos a la ciudad tras el puente festivo.
Según explicó la entidad, esta restricción facilita la organización del retorno de quienes salen de Bogotá durante la Semana Santa, contribuyendo a mejorar la movilidad y a reducir la congestión en los principales corredores viales de acceso.
¿Cómo opera el pico y placa en Bogotá?
En cuanto al funcionamiento general del pico y placa en Bogotá, la medida para vehículos particulares se aplica con base en el último dígito de la placa. En los días pares pueden circular los automóviles cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, en los días impares está permitido el tránsito de los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
El horario de la restricción se mantiene de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante este periodo, los conductores deben acatar la norma para evitar sanciones y contribuir al orden en la movilidad de la ciudad.