Esta será la alta multa por incumplir nuevo pico y placa en Bogotá de los sábados: Así rotará por placa

Desde enero del 2026 entrante la Alcaldía de Carlos Fernando Galán aprobó uno de los cambios más importantes que ha tenido, en los últimos años, la medida del pico y placa en Bogotá.
La modificación, dijo el alcalde, busca que la ciudad cuente con mayores recursos y compensación a manos de los propietarios de vehículos que ingresan y permanecen en la ciudad.
La nueva medida de pico y placa en Bogotá se aplica teniendo en cuenta que también ayudaría a descongestionar las vías de acceso a la ciudad en fines de semana, sobre todo cuando hay puentes festivos.
Hay que tener en cuenta, dijo la administración, que la medida tiene una serie de salvedades que se han ido explicando y se van a concretar durante el año entrante, incluyendo el pago para no tener que asumir la restricción, cuando se trata de carros particulares.
De momento, pendiente de fecha puntual, el pico y placa en Bogotá los sábados se aplicará a los carros particulares que entren a la ciudad y que tengan matrícula de otra región.
De momento se espera que la restricción del pico y placa en Bogotá de los sábados sea de la siguiente manera:
Esta medida se dividirá, como ocurre en Bogotá, para que se aplique dos sábados al mes, dependiendo del número de placa con el que termine el carro.
- Sábados pares: no circularán los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábados impares: no podrán circular carros terminados en 6, 7, 8, 9 y 0
Pendiente también de que se defina la multa por incumplimiento, hay que recordar que circular teniendo restricción de pico y placa en Bogotá, en 2025, impone una sanción de $711.750 sumado a la inmovilización del vehículo.
El nuevo esquema para vehículos matriculados fuera de la capital será desde las 6:00 a.m. e irá hasta las 9:00 p.m., haciendo la salvedad de que quienes quieran escapar a la restricción podrán pagar el pico y placa solidario con un aumento del 50 %.