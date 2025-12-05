Confirman que no habrá pico y placa en Bogotá en estas fechas: Alistan nuevas medidas

El alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer nuevas medidas sobre el pico y placa en Bogotá, correspondientes a final de año y con base en la temporada de vacaciones.
Los cambios, dijo el mandatario, están enfocados en mejorar la movilidad de los ciudadanos que no salen de la capital en temporada de fiestas.
Explicó Galán que los cambios en el pico y placa en Bogotá van a aplicar para los últimos días de este año, que es cuando se espera una cantidad importante de habitantes salga de la ciudad.
Con esto de base, el alcalde explicó que Bogotá no tendrá las medidas de restricción de movilidad para los carros particulares el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero.
Más cambios al pico y placa en Bogotá
Descartó el alcalde que el pico y placa en Bogotá se elimine para todo lo que queda del mes de diciembre, entendiendo que hay una cantidad importante de obras en la ciudad que siguen dificultando la movilidad en algunos tramos principales.
Esta medida se suma a las nuevas normas sobre el tránsito de vehículos particulares para salida e ingreso durante los puentes festivos, norma que se empezó a implementar en la capital para descongestionar los puntos de ingreso y salida de Bogotá.
Hasta hace un par de semanas, vale recordar, el alcalde Galán informó un nuevo esquema de pico y placa en Bogotá para los carros no matriculados en la ciudad, con miras a restringir su circulación durante dos sábados al mes.
Sobre lo que pueda pasar el año entrante con el pico y placa, Galán aseguró que se siguen estudiando opciones para mejorar la circulación de vehículos, pero no se tienen previstos cambios sobre horarios o zonas de mayor tráfico en la capital.