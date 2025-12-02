Confirman nuevo pico y placa que tendrán motociclistas: Así regirá la norma en estos lugares

El pico y placa para motocicletas comenzó a regir de manera oficial en el departamento del Atlántico desde el lunes 1 de diciembrev. La disposición también cobija a cuatrimotos y motocarros, y se implementa como parte de una estrategia departamental orientada a mejorar la organización del tránsito y reducir los índices de siniestralidad vial en zonas rurales y corredores intermunicipales.
De acuerdo con la Gobernación del Atlántico, la medida se aplicará en 20 municipios donde se identificaron dificultades recurrentes en la movilidad por el incremento de vehículos de dos y tres ruedas. El decreto 000362, firmado por el gobernador Eduardo Verano, formaliza la adopción de esta regulación que busca ordenar la circulación en vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales, con el fin de disminuir riesgos asociados a velocidades no permitidas, maniobras inseguras y sobrecarga de pasajeros o mercancías.
El esquema de pico y placa incluye restricciones diurnas para motocicletas, motocarros y cuatrimotos, pero además incorpora una prohibición de circulación nocturna durante los fines de semana en los tramos viales definidos por las autoridades. Esta combinación de limitaciones responde a estudios técnicos que muestran que buena parte de los accidentes graves ocurren en horarios nocturnos y en sectores donde no hay suficiente iluminación o vigilancia permanente. Según la administración departamental, el propósito es complementar las acciones de control con medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de incidentes en los periodos de mayor riesgo.
¿Cuáles serán los municipios que tendrán pico y placa en motocicletas?
Los municipios donde el pico y placa será aplicado son: Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Repelón, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan. Es importante señalar que Barranquilla, Soledad y Luruaco optaron por no adherirse a la unificación departamental y mantendrán sus propias disposiciones locales, puesto que cuentan con regulaciones previas y esquemas de control específicos para su volumen de tránsito.
Desde la Dirección de Tránsito del Atlántico se ha explicado que la homogenización del pico y placa facilita la labor de vigilancia, ya que permite coordinar esfuerzos entre municipios y establecer controles simultáneos en puntos estratégicos. Además, posibilita desarrollar campañas pedagógicas con mensajes unificados dirigidos a los usuarios de motocicletas y vehículos afines, lo que, según la entidad, contribuye a una mayor comprensión de las normas y a reducir comportamientos que generan riesgo en carretera.
Dicha medida fue socializada durante noviembre con autoridades municipales, líderes comunitarios y organizaciones de transporte. La implementación se extenderá durante el próximo año para evaluar su efectividad y ajustar procesos según los resultados obtenidos. La Gobernación recordó que, en años anteriores, las restricciones temporales aplicadas en algunos municipios permitieron identificar descensos en la accidentalidad, lo que motivó la decisión de estructurar una medida homogénea para toda la jurisdicción departamental.