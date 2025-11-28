El Principito celebra 125 años en Bogotá: lanzan brunch temático y aventura inmersiva

Este año se cumplen 125 años del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y escritor francés que escribió una de las obras más entrañables de la literatura: El Principito. Y el Novotel Bogotá Parque 93, parte del portafolio de Accor, se unió a las celebraciones que se están llevando a cabo alrededor del mundo.
En Bogotá, donde incluso se presenta la obra ‘El Principito, una aventura inmersiva’ en el centro comercial Gran Estación, el hotel está llevando a cabo un evento que combina gastronomía, arte y fantasía.
El próximo domingo 14 de diciembre, el restaurante Amaranta ofrecerá un brunch que incluirá estaciones de panes, frutas, jugos, platos calientes y postres, además de una zona infantil, personajes de El Principito que liderarán actividades con los asistentes y música en vivo. La experiencia se completará con una vajilla de edición limitada, inspirada en los símbolos y personajes del libro.
El horario es de 12 m. a 4 p. m. Los precios son: $150.000 adultos y $90.000 niños.
La experiencia
Hasta el 18 de enero de 2026, el centro comercial Gran Estación será el escenario de El Principito: Una Aventura Inmersiva, una puesta en escena oficial licenciada inspirada en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry.
Con más de 1.000 metros cuadrados de arte, tecnología y juego, la experiencia combina proyección inmersiva 360°, teatro en vivo, zonas interactivas y espacios educativos, ofreciendo un recorrido que conecta a grandes y pequeños con los valores esenciales de la amistad, la imaginación y el amor.
Los visitantes podrán disfrutar de escenografías y puestas en escena de los momentos más icónicos del libro, como el Sahara, el Jardín de las Rosas y el Asteroide B-612, entre otros. Cada ambiente fue diseñado como una oportunidad fotográfica y de recordación, ideal para capturar momentos en familia.
La experiencia está ubicada en el tercer piso del centro comercial y la boletería se consigue en la taquilla del lugar y los precios son: $35.000 para adultos y $30.000 para niños. Los horarios son de lunes a viernes de 1 a 8 p. m. y sábados, domingos y festivos de 11 a. m. a 8 p. m.