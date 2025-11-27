La cocina oculta colombiana que alcanza 1.000 órdenes mensuales apostando solo por domicilio

Con el auge de las ‘dark kitchens’, conocidas también como cocinas ocultas o restaurantes virtuales, que, según algunos informes, en Colombia ya sobrepasan las 450, cada vez son más las personas que apuestan por este tipo de negocio.
Una de las que han tenido éxito es La Ñamguchería by Los del Ñam, que comenzó a principios de 2025 y ya es una de las marcas que más vende sánduches en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.
Esta marca, que ha tenido el respaldo de la aplicación DiDi Food, comenzó en medio de un contexto donde las dark kitchens se convirtieron en símbolo de resiliencia y creatividad. Mientras muchos restaurantes cerraban sus puertas físicas, surgieron proyectos como este, que vieron en la tecnología una manera de mantener viva la conexión con sus usuarios comensales. Su planeación fue de un poco más de un año.
En su menú destacan combinaciones como Cerdo Baby-Q, Desmechao, Cubano Bacano, Hawaiando, Italianísimo y Chorilicious, los preferidos por los usuarios que ordenan a través de la app de DiDi Food.
Actualmente, La Ñamguchería by Los del Ñam recibe en promedio más de 1.000 órdenes mensuales a través de DiDi Food y una presencia destacada en zonas como Chapinero y La Castellana en el caso de Bogotá.
Sus órdenes más frecuentes provienen de usuarios comensales que valoran la calidad del producto, la puntualidad de la entrega y la presentación de cada orden.
“La Ñamguchería representa a una nueva generación de usuarios de restaurantes que no nacieron para tener mesas llenas, sino pantallas activas y comunidades leales. Su historia demuestra que, cuando se combinan producto, comunidad y tecnología, se puede construir algo más grande que un menú: se crea cultura”, afirmó Razmig Sandrik, director de Cocinas Ocultas para DiDi.
Estos sánduches están disponibles en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Hay opciones desde los $20.000 y también ofrecen galletas y brownies por menos de $10.000.