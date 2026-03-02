Elecciones Colombia: De la Espriella creció en las cinco encuestas recientes, Cepeda aumentó en cuatro y Fajardo solo en dos

Cinco mediciones conocidas entre finales enero y febrero de Guarumo / EcoAnalítica, AtlasIntel, GAD3, Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Invamer confirman varias tendencias de cara a las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.
Por un lado, Iván Cepeda lidera la contienda, mientras que hay un crecimiento sostenido de Abelardo de la Espriella y una recomposición en el segmento de centro y derecha tradicional.
Eso sí, al revisar los resultados recientes, el candidato de la derecha, autodenominado como ‘el Tigre’, fue el único que creció en las cinco encuestas realizadas en los últimos meses.
Por su parte, el representante de la izquierda aumentó en cuatro de estas (solo bajó en la de Guarumo/EcoAnalítica). Algo similar les pasó a Paloma Valencia y Claudia López, que solo decrecieron en la de AtlasIntel.
Mientras que el exalcalde y exgobernador, Sergio Fajardo, se llevó el peor coletazo: su intención de voto apenas subió en dos de las cinco encuestas (AtlasIntel y Gad3), con lo cual bajó en las restantes.
Iván Cepeda, primero en las tres mediciones
En los resultados más recientes, el candidato de izquierda quedó con los siguientes puntajes:
• Guarumo/EcoAnalítica (febrero 2026): 31,7 %
• AtlasIntel (febrero 2026): 37 %
• Invamer (febrero 2026): 37,1 %
• CNC (febrero 2026): 35,4 %
• GAD3 (febrero 2026): 34 %
Eso sí, más allá de los datos revelados en la última semana, lo clave ha sido la tendencia de este y otros candidatos presidenciales.
En Guarumo/EcoAnalítica, Cepeda venía de 33,6 % en enero y ahora marcó un 31,7 % en febrero (un ajuste a la baja de 1,9 puntos porcentuales -pp-), mientras que en GAD3 estaba en 30 % y ahora quedó en 34 %, 4 pp por encima de la medición previa.
Ahora bien, en Invamer, CNC y AtlasIntel el salto es aún más pronunciado. En la primera creció 5,2 pp hasta 37,1 %; en la segunda subió 7,2 pp hasta 35,4 % y en la tercer repuntó más de 9 pp hasta 37 %.
En conjunto, la tendencia consolidada muestra que Cepeda no solo lidera en las tres principales encuestas en Colombia, sino que amplió su caudal frente al cierre de 2025, especialmente en AtlasIntel e Invamer.
Abelardo de la Espriella, segundo y creciendo
Abelardo de la Espriella también aparece segundo en las cinco firmas, tal y como lo registraron las publicadas en los últimos días:
• Guarumo/EcoAnalítica (febrero 2026): 22,6 %
• AtlasIntel (febrero 2026): 34,7 %
• Invamer (febrero 2026): 18,9 %
• CNC (febrero 2026): 16,7 %
• GAD3 (febrero 2026): 26 %
La tendencia también favorece al abogado, denominado ‘el Tigre’. En Guarumo ganó 4,4 pp entre enero y febrero (pasando de 18,2 % a 22,6 %), mientras que en AtlasIntel sumó 6,3 pp, al subir de 28,4 % a 34,7 %.
En Invamer, por su parte, avanzó levemente de 18,2 % a 18,9 %, en tanto que en CNC creció 1,2 pp hasta 16,7 % y en GAD3 repuntó 4 pp hasta 26 %. Con esto en mente, el candidato de derecha creció en las cinco mediciones recientes de las encuestadoras.
Tercer pelotón: Fajardo, López y Valencia
En la pelea por el tercer lugar, el panorama es más fragmentado, los números más recientes se muestran a continuación.
Sergio Fajardo
• 3,6 % (Guarumo/EcoAnalítica)
• 6,9 % (AtlasIntel)
• 6,6 % (Invamer)
• 4,8 % (CNC)
• 2 % (GAD3)
Lo anterior quiere decir que el exgobernador y excandidato presidencial registra su mejor desempeño en AtlasIntel y su tendencia mejoró levemente en la última encuesta (estaba en 6,7 %).
En las otras firmas los resultados fueron mixtos para el candidato de centro. En GAD3 registró un 2 % en febrero, que muestra una leve alza frente al 1 % de enero.
En contraste, en Guarumo/EcoAnalítica cayó de 3,9 % en enero a 3,6 % en febrero y en Invamer pasó de 8,5 % a 6,6 %. Pero la peor fue la del CNC, en la cual se desplomó 5 pp hasta 4,8 %.
Paloma Valencia
• 10 % (Guarumo)
• 4,3 % (AtlasIntel)
• 10 % (Invamer)
• 4,1 % (CNC)
• 4 % (GAD3)
Guarumo/EcoAnalítica e Invamer son las firmas en las que mejor desempeño tuvo la senadora, quien logró un impulso desde diciembre cuando se convirtió en la candidata oficial del Centro Democrático.
Desde entonces, pasó de una intención de voto de 6,9 % al 10 % actual en el caso de Guarumo/EcoAnalítica y de 1,1 % a 10 % para Invamer. En tanto, en el CNC repuntó 1,8 pp hasta 4,1 % y, finalmente, en GAD3 subió 1 pp: de 3 % a 4 %.
En contraste a las tendencias anteriores, para AtlasIntel, el desempeño de la candidata del uribismo bajó de 5,1 % en enero a 3,4 % en febrero.
Claudia López
• 5 % (Guarumo)
• 2 % (AtlasIntel)
• 11,7 % (Invamer)
• 5,2 % (CNC)
• 3 % (GAD3)
Su comportamiento es volátil: Invamer la muestra en fuerte crecimiento, pues antes registraba un 4,1 % en noviembre y ahora se acercó a 12 %, así como Guarumo/EcoAnalítica, en la cual subió de 2,4 % en enero a 5 % en febrero. Esta tendencia se repite en el CNC (pasó de 3,7 % a 5,2 %) y en GAD 3, en la cual aumentó 2,6 pp hasta 3 %.
En contraste, AtlasIntel ve a la exalcaldesa de Bogotá con una reducción: a inicios de febrero la ubicaba con intención de voto de 3,3 % y ahora quedó en 2 %.