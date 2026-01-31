Embajada de EE. UU en Colombia explica impacto del “shutdown”: aclaró futuro de reunión de Petro y Trump

Este sábado comenzó un cierre parcial de las operaciones del gobierno Federal de Estados, a pesar del acuerdo de financiación de último momento aprobado por el Senado.
Este proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, que está fuera de sesión. Este es el segundo cierre gubernamental de este tipo en el último año y se produce apenas 11 semanas después del fin del anterior impasse de financiación que duró 43 días.
Como consecuencia, la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que, debido esta interrupción de asignaciones presupuestarias, sus cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.
Aclaró además que la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses se mantendrá y los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación.
¿Qué dijo la embajada sobre la reunión entre Petro y Trump?
En relación con este encuentro, la embajada afirmó que “para la reunión del 3 de febrero no se espera ningún cambio si se tiene en cuenta que los temas vinculados a Casa Blanca tienen un tratamiento operativo diferenciado”.
En relación con otros efectos, la embajada aclaró que podrían suspenderse temporalmente actividades no esenciales en algunas agencias federales hasta que se restablezca la financiación.
En el caso de los servicios consulares programados (pasaportes y visas), estos continuarán según lo permita la situación operativa.
Y se reiteró que se puede presentar pausa en redes sociales de la Embajada, salvo información urgente de seguridad.