Petro reveló detalles del negocio que le propondrá a Trump en su visita a Washington

El presidente Gustavo Petro dio a conocer algunos de los detalles de lo que espera sea el encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
De acuerdo con el gobernante colombiano, es necesario fortalecer los lazos diplomáticos y evitar cualquier amago de confrontación entre las dos naciones.
Lo anterior luego de que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tuvieran uno de sus puntos críticos más complejos de entendimiento a inicios de año.
La reunión se llevará a cabo este 3 de febrero, luego de que los dos presidentes sostuvieran una conversación telefónica en la que desescalaron la crisis diplomática.
Más detalles de lo que será el encuentro entre Petro y Trump
Uno de los puntos más complejos de la relación se dio luego de que el gobierno de Trump le retirara la visa a Petro y lo incluyera en la Lista Clinton.
De acuerdo con la justicia estadounidense, el presidente colombiano no generaba las políticas de seguridad pertinentes en la lucha contra el narcotráfico.
En un evento público, el presidente colombiano dio a conocer algunos de los puntos que buscará tratar en el encuentro en la Casa Blanca.
Uno de los más importantes se centra en desescalar el conflicto en la región y prevenir cualquier nueva intervención militar en América Latina.
Así mismo, dijo: “Quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce, no para hablar de misiles, quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”.
Añadió Petro que una de las claves en la relación con Estados Unidos es impulsar la economía agraria de la región e incluirla en los acuerdos de libre comercio.
Días atrás, el presidente Petro había mencionado que, en su llamada con Trump, le había propuesto al gobierno estadounidense desarrollar la infraestructura necesaria para que América Latina se convirtiera en suministradora principal de energía limpia.