Tras semanas de tensión por la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas, Venezuela, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Estados Unidos, Donald Trump, aliviaron la conversación y confirmaron que se reunirán en las próximas semanas.
De acuerdo con una publicación de Trump a través de redes sociales, la reunión con Petro se llevará a cabo en la primera semana de febrero en la Casa Blanca en Washington.
Petro, quien no tiene visa estadounidense y fue incluido en la Lista Clinton hace apenas unas semanas, destacó en una presentación pública el pasado siete de enero que llamó por teléfono a Trump quien le expresó su deseo de trabajar conjuntamente en soluciones para frenar la exportación de cocaína colombiana.
En la publicación, el mandatario estadounidense planteó una reunión fructífera con Petro, al tiempo que advirtió que el envío de droga desde Colombia hacia Estados Unidos “debe detenerse”.
Petro, de su lado, ha defendido la política de lucha contra el narcotráfico durante su mandato, pero las cifras de varias fuentes muestran que el tamaño de los cultivos de hoja de coca ha aumentado en los últimos tres años al tiempo que se llevan a cabo diálogos de paz con grupos armados ilegales que controlan el negocio.
El presidente colombiano, que incluso convocó marchas de sus seguidores en varias ciudades, había acusado a Trump de querer ejecutar una operación de extracción como la que terminó con la captura de Maduro.
