Gran Tierra Energy profundizó pérdidas en el primer trimestre de 2026

Gran Tierra Energy reportó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026, periodo en el que destacó una mejora en generación de caja, fortalecimiento financiero y avances estratégicos en Colombia y otros mercados.
La empresa registró una producción promedio total de 45.497 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), cifra que representó una caída de 2 % frente al trimestre anterior y frente al mismo periodo de 2025. Según la compañía, la reducción respondió principalmente a los tiempos de optimización de inyección de agua en Colombia y a la venta de los activos Simonette en Canadá.
Pese a ello, los resultados estuvieron parcialmente compensados por una mayor producción en los pozos Conejo del bloque Charapa y por el aporte del bloque Perico en Ecuador, adquirido a finales de 2025.
En términos financieros, la compañía profundizó a una pérdida neta de US$119 millones, equivalente a US$3,38 por acción, frente a pérdidas de US$141 millones en el trimestre previo y de US$19 millones un año atrás.
Gran Tierra explicó que el resultado estuvo impactado principalmente por factores no monetarios, entre ellos pérdidas no realizadas en coberturas por US$77 millones, compensaciones basadas en acciones por US$20 millones y amortización de costos de emisión de deuda por US$11 millones asociados al intercambio de bonos.
No obstante, la utilidad bruta ascendió a US$37 millones frente a apenas US$1 millón en el trimestre anterior y US$28 millones en el primer trimestre de 2025. Asimismo, el margen operativo neto llegó a US$23,28 por barril equivalente, 33 % superior frente al trimestre previo, impulsado por mayores precios del petróleo.
El Ebitda ajustado alcanzó US$74 millones, por encima de los US$52 millones del trimestre anterior, aunque por debajo de los US$85 millones reportados un año atrás.
Por su parte, el flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas llegó a US$173 millones, un crecimiento de 136 % frente al mismo periodo de 2025 y de 10 % respecto al trimestre previo.
Además, la empresa cerró marzo de 2026 con una caja de US$125 millones, deuda bruta total de US$606 millones y deuda neta de US$481 millones. Durante el trimestre, recompró US$9,2 millones en bonos con vencimiento en 2031, operación realizada con un descuento de 12 % sobre el valor nominal.
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Acciones realizadas por Gran Tierra Energy en el primer trimestre de 2026
En el frente operativo, la compañía resaltó avances en Colombia con la perforación exitosa del pozo Raju-2 y el inicio de nuevas perforaciones en Cohembi Pad 6, con un costo combinado de US$7,5 millones, aproximadamente 18 % por debajo del presupuesto.
En Ecuador, Gran Tierra inició inyección de agua en el pozo Chanangue J4, cuyos resultados superaron las expectativas de producción previstas por la empresa.
Adicionalmente, durante el trimestre la petrolera anunció una alianza estratégica con Ecopetrol para desarrollar el bloque Tisquirama, en el Valle Medio del Magdalena, donde espera obtener una participación de 49 %, sujeto a aprobaciones regulatorias.
La compañía también firmó un acuerdo de exploración, desarrollo y producción compartida con Socar en Azerbaiyán, movimiento con el que busca ampliar su presencia internacional y fortalecer su acceso a mercados europeos.
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