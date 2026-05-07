Nueva alianza abre ruta exportadora para MiPymes del Atlántico

Según el DANE, el país exportó cerca de US$50.200 millones en 2025, con un crecimiento de apenas 1,3 %, de acuerdo con el acumulado de enero a diciembre.
A esto se suma que, según análisis de Analdex, más del 80 % de las compañías exporta menos de US$1 millón al año, lo que evidencia las dificultades para consolidarse en el comercio exterior.
En este contexto, Comfamiliar Atlántico y Analdex buscan fortalecer la base empresarial del Atlántico en los mercados internacionales. Actualmente, según Analdex, existen 681 empresas exportadoras en este territorio. De estas, cerca del 26 % están afiliadas a la Caja de Compensación Comfamiliar Atlántico, lo que posiciona a la entidad como un actor clave para fortalecer el tejido empresarial y abre una oportunidad para impulsar el crecimiento exportador de la región.
En esa línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, y Herber Mantilla, director administrativo de Comfamiliar Atlántico, firmaron convenio de cooperación que busca acompañar a las MiPymes en la construcción de estrategias que les permitan acceder a mercados internacionales de manera estructurada.
La alianza incluye asesoría técnica especializada según el nivel de cada empresa, así como espacios de conexión con entidades gubernamentales, cámaras binacionales y aliados estratégicos, con el objetivo de facilitar oportunidades reales de negocio en el exterior.
“Esta alianza refleja el nuevo rol de las cajas de compensación en el desarrollo económico del país”, señaló Mantilla.
Así las cosas, con la firma de este convenio, las entidades buscan no solo aumentar el número de empresas exportadoras, sino mejorar su capacidad de competir y crecer, permitiendo que más MiPymes pasen de exportaciones ocasionales a operaciones sostenidas en el tiempo en mercados internacionales.