Embajada de Estados Unidos en Colombia aclara qué pasará con citas programadas para visas

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó lo que está pasando con la atención a usuarios en medio del cierre de gobierno de Donald Trump, que pone en riesgo la operación de algunas entidades públicas de ese país.
Durante la última semana, en redes sociales, varios usuarios que tenían programados trámites ante la embajada dijeron que estaban teniendo problemas para sus citas programadas.
Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia explicó que, a pesar de la situación con el Gobierno Central estadounidense, la atención se sigue prestando.
“Los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación”, dijo la embajada a través de sus redes sociales.
¿Qué más dijo la Embajada de Estados Unidos en Colombia?
Agregó la comunicación que cualquier duda que se tenga sobre trámites de visado o reclamo de pasaportes se mantiene en los tiempos inicialmente informados.
Los usuarios están también a la espera de que se confirme la entrada en vigor de los nuevos precios de las visas estadounidenses, por cuenta de tasas migratorias avaladas por la administración del presidente Donald Trump.
De momento, se conoce que el ajuste llevaría a que el visado, según la misma Embajada de Estados Unidos en Colombia, pase de US$185 a US$435.