Emirates lanzó plan para viajar por Asia: así funciona

Emirates presentó una nueva forma para que los viajeros exploren el Sudeste Asiático con el lanzamiento del Emirates Asia Pass. Diseñado para viajeros que buscan descubrimiento cultural e itinerarios flexibles, el pase simplifica los viajes múltiples en la región, ofreciendo comodidad, valor y flexibilidad en una sola reserva.
Con el Emirates Asia Pass, los clientes pueden reservar y personalizar itinerarios a través de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Camboya, Singapur y Laos, todo bajo un solo tiquete. Ya sea que los viajeros busquen experimentar retiros tranquilos en islas, ricos hitos culturales o ciudades vibrantes, el Emirates Asia Pass les permite conectar sin problemas entre destinos y explorar la región a su manera.
El Emirates Asia Pass ofrece a los viajeros la libertad de crear viajes a la medida, combinando los destinos que deseen e incluso revisitando la misma ciudad más de una vez. Los usuarios pueden seleccionar de uno a diez vuelos dentro del Sudeste Asiático, lo que facilita ajustar los itinerarios a su estilo de viaje y agenda. Para la lista completa de destinos incluidos en el pase, visite emirates.com.
El pase está disponible para viajeros que reserven un vuelo internacional de Emirates con llegada a Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam o Laos, ya sea directamente a través de Emirates o mediante su agencia de viajes preferida.
Desde las tranquilas playas de Koh Samui hasta las vibrantes calles de Bangkok, el Emirates Asia Pass invita a los viajeros a planear de forma sencilla y extender su viaje sin esfuerzo.
Puertas de entrada populares como Singapur, Bangkok y Kuala Lumpur funcionan como puntos de inicio ideales para explorar, con conexiones continuas sin inconvenientes operadas en asociación con Bangkok Airways y Batik Air Malaysia. Además, los servicios operados por Emirates conectan a los viajeros entre Tailandia y Vietnam, así como Tailandia y Camboya, ampliando aún más las opciones de viaje en la región.
Disponibilidad y precios
Desde ahora, los viajeros pueden comprar el Emirates Asia Pass junto con su tiquete internacional de Emirates a través de emirates.com, los Centros de Contacto de Emirates, oficinas minoristas y de tiquetes o agencias de viajes.
Para mayor flexibilidad, los clientes pueden hacer cambios en sus vuelos después de la compra con una tarifa nominal de US$15 por cambio en los vuelos incluidos en su pase.
Tenga en cuenta que el Emirates Asia Pass es válido en: vuelos operados por Emirates (EK) entre Tailandia, Vietnam y Camboya, o entre Singapur y Camboya.
Vuelos comercializados por Emirates (EK) y operados por Bangkok Airways (PG) o Batik Air Malaysia (OD) en nombre de Emirates.
La cancelación de sector del Asia Pass: tarifa de US$50.
Tenga en cuenta que el Asia Pass puede combinarse con tarifas Economy, Premium Economy, Business y First Class de Emirates hacia Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia o Vietnam.
El Asia Pass se cotiza automáticamente con tarifas internacionales elegibles de Emirates.
En cuanto al equipaje, para el primer sector internacional, aplica la franquicia de equipaje de Emirates. Para sectores del Asia Pass, la franquicia de equipaje del operador del vuelo.