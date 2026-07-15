Empleo informal está creciendo más rápido que el formal en Colombia, alerta Asocajas

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, presentó una nueva edición del Pulso a la Formalidad, un análisis elaborado con información de las 27 Cajas de Compensación Familiar afiliadas al gremio.
El informe llega en un periodo cambiante con la nueva reforma laboral, el efecto del incremento del salario mínimo y el futuro del trabajo en el Gobierno entrante.
Según el análisis, Colombia inició 2026 con una formalidad laboral que avanza a ritmo moderado y con una composición cambiante. Durante el primer trimestre de 2026, el promedio mensual de trabajadores dependientes afiliados al Sistema de Compensación Familiar alcanzó los 8,5 millones, mientras que los trabajadores independientes crecieron a un ritmo siete veces superior al de los dependientes pasando de 225.000 a 250.000.
Los mayores incrementos regionales se dieron en Chocó (6,5 %), Santander (6,2 %) y Magdalena (6,1 %); Tolima fue el único departamento con caída (-0,1 %). Bogotá-Cundinamarca y Valle del Cauca crecieron apenas 0,8 %.
“El empleo informal está creciendo mucho más rápido que el empleo formal. Uno de los principales puntos de reflexión es qué vamos a hacer con toda esa masa de trabajadores que hoy está por fuera del sistema de protección social. Ser informal no significa no estar trabajando; significa trabajar sin contar con toda la red de protección que ofrece la seguridad social en Colombia”, afirmó Adriana Guillén, presidenta Ejecutiva de Asocajas.
La formalización continúa ampliando la protección social
El número de empresas aportantes creció 4,2 %, pasando de 710.000 a 740.000. La expansión estuvo liderada por microempresas y pequeños empleadores, especialmente del sector servicios.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el crecimiento de los hogares que formalizan la vinculación de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.
Cada nuevo aportante incorporó, en promedio, 4,5 trabajadores al Sistema, lo que confirma que la formalización continúa expandiéndose desde pequeñas unidades productivas y nuevos empleadores.
Cambios en la composición del Sistema
El incremento del salario mínimo en 2026 produjo una recomposición en las categorías de afiliación. La Categoría A (trabajadores con ingresos hasta 2smmlv) aumentó 6,1 %, mientras que la Categoría C (trabajadores con ingresos superiores a 4 smmlv) disminuyó 23,9 %, como resultado de los nuevos umbrales de clasificación establecidos por el salario mínimo.
Por otro lado, el informe confirma que la sostenibilidad del Sistema de Compensación Familiar continúa apoyándose en un modelo solidario. Mientras las microempresas representan cerca del 70 % de los aportantes y generan el 11,5 % de los recursos, las grandes empresas, que corresponden aproximadamente al 1 % de los aportantes, financian el 53.7 % de los aportes al Sistema.
Esta estructura permite que los recursos provenientes de empresas con mayor capacidad contributiva se traduzcan en subsidios y servicios para trabajadores y familias de menores ingresos, fortaleciendo uno de los principales mecanismos de redistribución y bienestar social del país.
Los resultados también muestran una transformación en la composición de los sectores que impulsan el crecimiento del Sistema. La administración pública lideró el aumento de los aportes, seguida por actividades de comercio y seguridad, mientras sectores como la minería y parte de la infraestructura redujeron su participación relativa.