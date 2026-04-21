Más de 80 emprendedores se unen este fin de semana para impulsar la economía de Medellín en la feria CLAQ Pop Up

Medellín se prepara para vivir una experiencia llena de emprendimiento y creatividad. Del 23 al 26 de abril, el Mall del Este será el epicentro de @claq.popup, una feria que reunirá a más de 80 marcas locales, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios.
Este es un espacio diseñado para conectar a las personas con el talento local, y donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que combina música en vivo, gastronomía, actividades para toda la familia y un ambiente lleno de magia.
A su vez, habrá más de 15 opciones gastronómicas para toda la familia, mientras que los niños pequeños encontrarán zonas de juegos diseñadas especialmente para ellos, y los amantes de los animales podrán conocer a las fundaciones dedicadas al bienestar de las mascotas.
Por otro lado, también habrá música en vivo, cinco talleres, activaciones al aire libre para toda la familia y dos fundaciones de mascotas y mujeres.
“Queremos que CLAQ Pop Up sea una oportunidad para apoyar a los emprendedores, y para que las familias encuentren productos auténticos mientras contribuyen al crecimiento económico de Medellín”, expresaron sus representantes.
Las personas interesadas en obtener más información, pueden visitar @claq.popup.