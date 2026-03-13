Empresarios del sur de Colombia le piden a Petro declarar emergencia económica por crisis en frontera con Ecuador

Mientras el Gobierno Nacional enfrenta la emergencia económica en el norte del país, en la frontera sur comienza a crecer un llamado por medidas similares. Empresarios y gremios de Ipiales, Nariño, advierten que la subida de aranceles entre Colombia y Ecuador ya están golpeando el comercio y la actividad empresarial de la región.
La situación se produjo tras la imposición de aranceles por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y las medidas de respuesta adoptadas por Colombia.
Ante este panorama, desde el Comité de Fronteras, el presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flórez Portilla, lanzó un llamado directo a los gobiernos de ambos países para que decreten una emergencia económica en las zonas fronterizas, con el fin de contener el deterioro de la actividad empresarial.
Valora Analitik viajó a Ipiales para conocer la posición de los dirigentes gremiales. Las cámaras de comercio expresaron su preocupación por la coyuntura que enfrenta la frontera colombo-ecuatoriana, marcada por restricciones al comercio, afectaciones a la movilidad y crecientes dificultades logísticas.
A este escenario se suma otro factor crítico: hoy se cumplen 80 días del cierre del puente San Miguel, en Putumayo, una infraestructura clave para el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.
Un llamado urgente para frenar la crisis económica
La situación fue analizada durante una sesión del Comité de Fronteras, un espacio liderado por Confecámaras y la Cámara de Comercio de Ipiales.
En el encuentro participaron representantes de 15 cámaras de comercio, junto con autoridades nacionales y aliados institucionales, quienes coincidieron en que la frontera atraviesa una coyuntura que exige medidas extraordinarias.
Entre las propuestas planteadas está declarar una emergencia económica en las zonas de frontera, lo que permitiría implementar medidas excepcionales para proteger el empleo, el comercio formal y la actividad empresarial.
Además, los gremios pidieron suspender temporalmente los aranceles en la Zona de Integración Fronteriza, con el objetivo de aliviar la actividad comercial y restablecer la dinámica del intercambio binacional.
Otra de las solicitudes fue reactivar el XII Gabinete Binacional Colombia–Ecuador, como espacio de coordinación entre ambos gobiernos frente a los desafíos comerciales, económicos y de seguridad en la frontera.
Seguridad y coordinación binacional
El presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales también pidió avanzar en una agenda de seguridad conjunta entre ambos países.
Flórez solicitó “propiciar una reunión urgente entre los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador con el propósito de coordinar acciones conjuntas de soberanía y reafirmar el compromiso con la lucha contra el narcotráfico y otros delitos en la frontera”.
Adicionalmente, las cámaras de comercio elevaron una solicitud a la Comunidad Andina de Naciones y al Tribunal Andino para que se pronuncien sobre la demanda interpuesta por Colombia frente a la crisis comercial con Ecuador.
Incentivos para evitar el deterioro empresarial
Durante la sesión también se presentaron propuestas orientadas a enfrentar los problemas estructurales que enfrentan las economías fronterizas.
Entre ellas se planteó implementar incentivos económicos y tributarios para atraer inversión y generar empleo formal, como extender los tratamientos de exclusión o exención del IVA a todos los territorios de frontera y ampliar incentivos tributarios similares a los aplicados en las zonas Zomac.
También se propuso fortalecer los esquemas de comercialización colectiva, mejorar las soluciones logísticas para facilitar el acceso a mercados y simplificar los procedimientos de comercio transfronterizo, además de ampliar el acceso a instrumentos de financiación y garantías para las empresas.
“Este es un S.O.S. para nuestras fronteras. El desarrollo de estas zonas representa una oportunidad para fortalecer la competitividad regional y la integración económica del país con los mercados internacionales”, señaló Nicolás Botero-Páramo, presidente de Confecámaras.
La sesión contó con la participación de delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, así como de Bancóldex, Finagro y el Banco Agrario de Colombia.
También participó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, Oliva Díazgranados, y se presentaron avances de la Política Nacional de Fronteras 2025-2035.
El peso económico de las regiones fronterizas
Durante el encuentro se presentó el estudio “Retos y oportunidades del desarrollo empresarial en las zonas de frontera”, elaborado por Confecámaras, que evidencia el papel estratégico de estos territorios en la economía nacional.
Según el análisis, las zonas de frontera generan el 17 % del PIB del país y concentran el 20 % de las exportaciones. En ellas operan 181.268 empresas, equivalentes al 10 % del tejido empresarial colombiano, que generan más de 304.000 empleos formales.
Sin embargo, el estudio también identifica brechas estructurales en competitividad, innovación, acceso a financiación, seguridad, capital humano y conectividad.
En estas regiones, la presencia de sociedades es 16 puntos porcentuales menor que en zonas no fronterizas y la tasa de cancelación de empresas es 17 puntos mayor, lo que refleja estructuras empresariales más frágiles.