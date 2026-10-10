El viernes 9 de octubre, en la sede de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Bogotá, se firmaron nueve contratos para rondas mineras y se formalizaron 44 titulaciones en 14 departamentos. Estos proyectos de oro, cobre, fosfato y otros minerales, se ubican en zonas como Cesar, Antioquia, La Guajira, Tolima y Huila, y contemplan inversiones cercanas a $54.000 millones para la exploración.
En el encuentro, el presidente de la ANM, Juan Camilo Valencia, habló en exclusiva con Valora Analitik. Durante la conversación, señaló que para 2027 se espera una actividad minera boyante y creciente. Además, agregó que Colombia tiene un importante potencial y riqueza en oro, particularmente en la cordillera, el Caribe y Chocó.
Luego de estas rondas mineras, ¿qué sigue para el sector en 2026 y 2027?
En estos días me llamó el gerente de Indumil (Industria Militar) a preguntarme un dato que los tenía un poco sorprendidos. Las empresas que hacen minería solicitaron para 2027 el doble de los estopines que solicitaron para 2026, y esa cifra es 70 % más alta que el mejor año de ventas de estopines de Indumil en toda su historia.
¿Qué es un estopín?
Un estopín es la mecha que prende, que estalla el explosivo, pero eso quiere decir que el año entrante vamos a tener el doble de la actividad de 2026 y 70 % más de toda la historia del país.
Este es un esfuerzo de los mineros que han escuchado el mensaje, que han escuchado la llamada, que creen en el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, y que se sienten confiados en el desarrollo del sector en el país. Entonces, eso es lo que es resaltable, y la agencia tiene que estar a la altura de ese reto.
¿Entonces la minería multiplicará su producción?
Las empresas mineras duplicarán su producción minera en 2027.
¿Qué significa para el país la última ronda minera que hicieron?
Nosotros hemos venido sosteniendo que la minería es importante para el país porque es fuente de riqueza, progreso y desarrollo. Siempre hemos dicho que no tiene ningún sentido tener riqueza en el subsuelo y pobreza en el suelo.
Así que la responsabilidad de todos estos mineros, no solamente en los contratos, sino en todas las formas de contratos que firmamos, son importantes para el país, porque ellos tienen la responsabilidad de extraer la riqueza del subsuelo y generar la riqueza en el suelo, y nosotros estamos aquí para acompañarlos.
¿Pero qué dimensión tienen estos contratos?
Es un número sencillo. De enero a julio se firmaron en la agencia 200 contratos de áreas en donde se va a desarrollar la minería. Desde el 7 de agosto (2026) para acá hemos firmado 400, y esos van a ser fuente de empleo, inversión, riqueza y desarrollo para todos los municipios y las regiones de Colombia.
El tema es que nosotros tenemos uno de los países más ricos en minería del mundo, y entre más minerales tengamos, podamos extraer y hacer minería, más vamos a tener riqueza. Entonces, todas estas áreas que estamos entregando ahora van a ser objeto de una minería responsable, porque somos nosotros, la agencia, los que los vamos a estar fiscalizando.
¿Entonces habrá nuevas rondas?
Nosotros no vamos a parar de hacer el trabajo de generar minería en el país, de todas las formas posibles.
La Asociación Colombiana de Minería dijo que solo 2 % del territorio colombiano está explorado. ¿Qué hará para que esto cambie?
La exploración es una responsabilidad del Servicio Geológico. Precisamente, estuvimos ayer en reunión, y el director, Amat (Amat David Zuluaga), nos explicó todo el plan que tiene para poder estudiar el suelo colombiano y generar mejor y más minería en Colombia.
¿Dónde ven más potencial minero?
En todo el país. Es que Colombia es multimillonaria. Si nosotros tuviéramos las reservas probadas de Colombia en oro, seríamos el primer país del mundo en reservas.
Es increíble. Está en todo el país, sobre todo en la zona de las cordilleras y del Caribe. Y obviamente, en Chocó, somos ricos en oro y esperamos poder desarrollar esa industria.
¿Qué más han abordado en ese punto con la ministra de Minas y Energía (María Nohemi Arboleda)?
Ella está interesada, nos lo dijo ayer, en incrementar el estudio del subsuelo colombiano. Es una inversión costosa, pero también estamos viendo cómo las empresas privadas interesadas en minería nos ayudan a conocer mejor el subsuelo, de manera que podamos avanzar más rápido, porque una exploración del subsuelo es realmente costosa.
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¿Lo harían de la mano de inversión extranjera, local o cómo se haría?
Hay de todo.