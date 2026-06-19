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Empresas tendrán prohibido hacer cambios en el salario de los trabajadores en Colombia por la nueva jornada laboral

Los trabajadores en Colombia con contrato laboral en empresa tendrán una nueva jornada laboral.

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trabajadores en Colombia ahora les pagarán las vacaciones
Trabajadora en Colombia. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

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La jornada laboral se vuelve a modificar para las empresas y los trabajadores en Colombia. El cambio aplica desde este 15 de julio y contempla una reducción de dos horas al máximo permitido semanal.

Sin embargo, las empresas deberán tener muy en cuenta una serie de restricciones que, por la misma ley, protegen el salario de los empleados.

trabajadores en colombia
Foto: ANI

Con esto, los trabajadores en Colombia, a pesar de cumplir menos horas a la semana, no podrán ver reducido el salario que perciben, pues el mismo trabajo deberán desempeñarlo en menos tiempo.

De hecho, algunos analistas señalan que las empresas verán, en cambio, una mejora en los niveles de productividad una vez se reduzca la jornada de 44 a 42 horas, cambio que algunas compañías ya ejecutaron.

Lo que no pueden hacerles a los trabajadores en Colombia por la nueva jornada laboral

El beneficio que sí pierden los trabajadores es el día de la familia, que se otorgará hasta el momento en que se aprueben las modificaciones sobre la jornada máxima semanal.

Sin embargo, la reforma laboral aprobada por el Congreso dispone que los empleados podrán solicitar dos días de descanso al año si comprueban el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir a la empresa o cumplir compromisos laborales.

empresas en Colombia
Tiendas D1. Imagen de referencia.
Foto: Valora Analitik

Recomendado: Retos en cambios laborales que tienen las empresas en Colombia: Cambio de jornada y primas son clave

Los trabajadores en Colombia que pudieran ver algún tipo de afectación en su salario por la reducción de la jornada podrán presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo para el correspondiente restablecimiento del derecho salarial.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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