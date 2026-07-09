En mayo de 2026, el petróleo y el gas registraron nuevas caídas en producción en Colombia

Entre enero y mayo de 2026, la producción de petróleo disminuyó 1,65 % frente al mismo periodo de 2025. En los cinco primeros meses de 2025, se ubicó en poco más de 747.450 barriles diarios, mientras que en el mismo lapso de 2026 llegó a más de 735.120 barriles diarios; estas cifras se ubicaron por debajo de las proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en su Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026.
En cuanto al dato mensual de mayo, la producción se ubicó en 728.835 barriles diarios, lo que significó una disminución de 2,80 % frente al mismo mes de 2025, cuando alcanzó más de 749.820 barriles diarios. Meta fue el departamento con la mayor producción, al representar 58,9 % del total nacional, seguido por Casanare (13,97 %) y Arauca (6,20 %).
Los principales campos productores en mayo fueron Rubiales, Castilla, Caño Sur Este, Castilla Norte y Chichimene. De todos ellos, el único que registró un aumento en producción frente a abril de 2026 fue Rubiales, con un incremento de 6.146 barriles diarios. Debe mencionarse que todos estos campos están localizados en Meta.
Las compañías con la mayor producción petrolera fueron Ecopetrol, con más de 462.340 barriles diarios, seguida por Frontera Energy, con más de 47.515 barriles diarios, y GeoPark, con más de 40.980 barriles diarios. Debe recordarse que Frontera Energy vendió recientemente sus activos de exploración y producción petrolera en Colombia a la canadiense Parex.
¿Cómo le fue al gas?
Entre enero y mayo de 2026, la producción de gas cayó 12,76 %. En el mismo periodo de 2025 se produjeron 1.293 millones de pies cúbicos diarios, mientras que en 2026 la cifra descendió a 1.128 millones de pies cúbicos diarios, lo que evidencia la disminución de la producción local y la creciente dependencia de las importaciones para abastecer la demanda nacional.
En el comparativo mensual tampoco hubo mejoras. Según lo reveló la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), si se compara mayo de 2025 con el de 2026, la producción cayó 12,89 %. En este último mes se alcanzó 1.129 millones de pies cúbicos diarios, frente a 1.296 millones registrados un año atrás.
Los departamentos con la mayor producción de gas fueron Casanare, con 65,62 %, La Guajira (7,04 %) y Córdoba (6,87 %). En cuanto a los campos productores, los mayores aportes provinieron de Pauto Sur (Casanare), Cupiagua (Casanare), Cupiagua Sur (Casanare), Floreña (Casanare) y Chuchupa (La Guajira).
Nuevamente, Ecopetrol fue la empresa con la mayor producción del energético, seguida por su filial Hocol y posteriormente por Canacol; esta última atraviesa un proceso de reestructuración y obtuvo el aval de una corte canadiense para suspender o terminar de manera anticipada algunos contratos de suministro de gas en Colombia, situación que ha puesto en aprietos a compañías mineras e industriales. Será la Superintendencia de Sociedades la que adopte la decisión definitiva en el país.
Frente al gas comercializado, las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero reveladas por Acipet, mostraron que en mayo se registró una caída interanual de 10,38 %. En mayo de 2025 se comercializaron 800 millones de pies cúbicos diarios, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra descendió a 717 millones de pies cúbicos al día.
Si se comparan los cinco primeros meses de 2025 y 2026, el gas comercializado también disminuyó 14,36 %, al pasar de 815 millones de pies cúbicos diarios a 698 millones de pies cúbicos diarios.
No obstante, las cifras de la Bolsa Mercantil de Colombia mostraron un comportamiento distinto. Entre mayo de 2025 y de 2026, el volumen transado aumentó 1,44 %, al pasar de 969.215 millones de BTU a 983.134 millones de BTU.
Para mayo de 2026, las importaciones representaron 28,8 % del abastecimiento del mercado, mientras que la producción nacional aportó 71,2 %. Esto significa que Colombia depende cada vez más del gas importado y ya compra en el exterior cerca de un tercio del energético que consume para atender su demanda.
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