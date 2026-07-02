En una carta, Cerro Matoso le pide al Gobierno Petro tomar posesión de Canacol ante crisis de suministro de gas

Cerro Matoso le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que tome posesión de Canacol. Lo anterior se debe a que la compañía dejó de suministrarle el volumen de gas necesario para que pueda seguir operando con normalidad.
Conozca el documento completo de Cerro Matoso.
Debe señalarse que Cerro Matoso es una de las principales productoras de ferroníquel en Colombia y está ubicada en Córdoba (Colombia). Según la empresa, Canacol, de origen canadiense, restringió cerca de 55 % del gas contratado, razón por la cual Cerro Matoso ha tenido que reducir sus operaciones. Incluso señaló que desde febrero de 2026 se vienen restringiendo las entregas de gas a distintos agentes, afectando tanto al sector industrial como al doméstico.
“Canacol forzó a Cerro Matoso, al restringir la entrega de gas de 16 millones de BTU a cinco millones de BTU, a tener que apagar una de sus dos líneas de producción, lo cual tiene un impacto directo en el empleo de cientos de trabajadores directos e indirectos y sobre la economía del país”, expresó la empresa.
La situación se agravó cuando la Corte de Alberta, en Canadá, avaló la solicitud de Canacol para suspender el suministro de gas en Colombia. El mismo Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, manifestó que más que tratarse de una suspensión, lo que realmente busca Canacol es cancelar los contratos de suministro, pese a que estos siguen vigentes.
Es por ello que la empresa, a través de una carta firmada por Gaviria, representantes de la gerencia de recursos humanos de Cerro Matoso, sindicatos y otros actores de la cadena, le solicitaron a la Superintendencia que, en ejercicio de sus facultades legales, aplique lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 142 de 1994 sobre la toma de posesión de empresas de servicios públicos.
“Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público y el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”, expresó la compañía al citar la norma.
Con base en ello, los sindicatos, centrales obreras y la misma organización minera solicitaron a la Superintendencia que actúe para preservar los contratos existentes, con la finalidad de que Cerro Matoso pueda operar a plena capacidad. En entrevista con este medio, Gaviria señaló que, si Canacol deja de operar sin que exista un reemplazo, empresas como Cerro Matoso podrían colapsar.
En anteriores comunicados, la compañía también advirtió sobre el riesgo de afectaciones en sus hornos, cuyas fallas podrían representar costos de entre $550.000 millones y $730.000 millones por unidad, con tiempos de reparación superiores a 10 meses. Añadió que, por cada día de suspensión de operaciones, Colombia dejaría de recibir cerca de $1.000 millones en regalías e impuestos.
“Se dejarían de producir aproximadamente 95 toneladas diarias (de ferroníquel), lo que representaría pérdidas para la empresa cercanas a $5.100 millones por día, además de la suspensión de contratos y de la adquisición de bienes y servicios por cerca de $1.800 millones diarios”, indicó la compañía.
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