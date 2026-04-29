Encuesta Atlas: Cepeda perdería en segunda vuelta con Paloma, Abelardo y hasta Fajardo

La más reciente encuesta de Atlas Intel para Revista Semana dio un giro al panorama electoral de Colombia para 2026, por cuenta de que sus resultados son muy diferentes a los presentados recientemente por Invamer y GAD3.
De acuerdo con la encuesta, en un eventual enfrentamiento, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría el 42 % de los votos, mientras que el jurista alcanzaría el 47,8 %, lo que le permitiría imponerse en esa instancia.
En un escenario alternativo, en el que Cepeda se enfrentara a Paloma Valencia, la ventaja sería más amplia a favor de la candidata del Centro Democrática. Según los datos, Valencia alcanzaría el 49,1 % de los votos, frente al 40,6 % de Cepeda, consolidando así una diferencia significativa en la intención de voto para una eventual segunda vuelta.
Incluso, en un eventual escenario de segunda vuelta frente a Sergio Fajardo, los resultados de la encuesta proyectan una contienda cerrada con una ligera ventaja para el candidato de centro. De acuerdo con el sondeo, Fajardo alcanzaría el 39,8 % de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda obtendría el 37,9 %. Estas cifras reflejan un margen estrecho entre ambos aspirantes y evidencian un escenario competitivo en una posible definición electoral.
Panorama en la primera vuelta electoral para las presidenciales 2026
De cara a lo que sería la primera vuelta presidencial, según los resultados, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con el 37,4 %, lo que lo ubica como el candidato con mayor respaldo en esta fase inicial del proceso.
En segundo lugar, aparece Abelardo de la Espriella, quien registra un 29,4 % de intención de voto. Más atrás se sitúa Paloma Valencia con el 20,9 %. Estas cifras configuran un escenario en el que los tres aspirantes concentran la mayor parte del electorado, mientras que otros candidatos muestran participaciones considerablemente menores.
Por su parte, Sergio Fajardo alcanza un 4,1 % de intención de voto, seguido por Claudia López, quien obtiene el 1,9 %. La diferencia entre el primer y el segundo lugar es de ocho puntos porcentuales, mientras que frente a Valencia la ventaja de Cepeda es de 16,5 puntos, lo que evidencia una brecha relevante dentro del bloque de candidatos con mayor visibilidad.
En cuanto a otras variables del sondeo, el voto en blanco se ubica en el 2 %, mientras que la abstención alcanza el 1,2 %. Estos niveles sugieren que una proporción significativa de los encuestados ya manifiesta una preferencia definida por alguno de los aspirantes, reduciendo el margen de indecisión en esta medición.
Consulte en este enlace la encuesta completa, cuya ficha técnica está a continuación
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