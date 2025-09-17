Encuesta Fedesarrollo-bvc: inflación seguirá subiendo y terminará el año por encima del 5 %

Los analistas económicos consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) anticipan que la inflación en septiembre será superior a la de agosto en por lo menos un punto básico (pb).
El Índice de Precios al Consumidor de agosto, que según el DANE fue del 5,10 %, confirmó que el indicador comenzó a tener un comportamiento al alza desde el mes anterior que podría permanecer el resto del año.
Así, los expertos que participaron en el sondeo no solo anticipan que este mes la inflación estará por encima del 5 %, sino que además creen que cerrará el año en ese mismo rango (5,08 %), a pesar de que en la encuesta del mes pasado eran optimistas frente a la posibilidad de que fuera menor (4,94 %).
En el boletín de resultados, Fedesarrollo destacó que las expectativas del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2 % – 4 %) en 2025. Por su parte, la estimación a 12 meses (septiembre de 2026) se encuentran en 4,11 %.
Esta información es consistente con lo reportado por los analistas económicos encuestados por el Banco de la República, quiénes también estiman que en diciembre el Índice de Precios al Consumidor estará por encima del 5 %.
Sin ajustes al recortes de tasas
En septiembre, los economistas consultados manifestaron que esperan que la tasa de intervención se ubique en 9,25 %, lo que significa que en la Junta Directiva del banco central a finales de este mes (30 de septiembre) no se tomaría ninguna decisión que implique una modificación en el indicador.
También insisten, tal como lo manifestaron en la encuesta de agosto, que la tasa de interés del emisor se sitúe en 9 % para diciembre de 2025.
Vale la pena recordar que, en agosto de 2025, la Junta Directiva del BanRep no tomó decisión sobre la tasa de intervención. Además, en la junta anterior de julio, también decidió mantenerlas inalteradas en 9,25 %.
Finalmente, el pronóstico de crecimiento económico para 2025 se ubicó en un rango entre 2,4 % y 2,6 %, con 2,6 % como respuesta mediana, disminuyendo frente al 2,7 % en la edición de agosto.
Las expectativas de crecimiento del tercer trimestre de 2025 se ubicaron en un rango entre 2,4 % y 2,9 %, con 2,6 % como respuesta mediana (menor al 2,7 % de la edición de agosto).
Por su parte, el pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 2,4 % y la mediana para 2026 se situó en 2,8 %, ubicándose en un rango entre 2,6 % y 3,0 %.
