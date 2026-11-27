Las principales empresas fabricantes de motocicletas en Colombia unieron esfuerzos para fortalecer las estrategias de prevención de accidentes de tránsito y fomentar una conducción responsable. La iniciativa busca llegar a millones de usuarios de este medio de transporte, en un contexto en el que los motociclistas representan más del 63 % de las víctimas mortales en las vías del país.
La campaña, denominada «El Destino es Volver», reúne a las ocho principales ensambladoras de motocicletas, que concentran más del 95 % de los vehículos nuevos de este tipo registrados en Colombia. La estrategia forma parte de la plataforma Movemos Colombia y tiene como mensaje central «baja la velocidad».
En el proyecto participan AKT Motos, Auteco Mobility, Auteco S.A.S., Fanalca-Honda, Grupo UMA-Bajaj, HMCL-Hero Motos Colombia, Incolmotos-Yamaha y Suzuki Motor de Colombia, en alianza con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.
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La iniciativa busca responder a una problemática que deja, en promedio, 24 personas fallecidas cada día por siniestros viales en Colombia. Según las cifras presentadas por el gremio, más del 63 % de las víctimas mortales son motociclistas.
Ante este panorama, las empresas del sector aseguran que destinan más de $1.000 millones al año a programas de educación, entrenamiento, prevención y sensibilización, orientados a mejorar los comportamientos de los diferentes actores viales.
Mónica Delgado, presidenta de Hero Motos Colombia y de la Junta Directiva de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, explicó que las compañías buscan articular sus esfuerzos para promover la responsabilidad compartida entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
La campaña busca llegar a millones de motociclistas
Una de las apuestas de esta nueva etapa es el uso de plataformas digitales, contenidos audiovisuales y formatos creativos para acercar los mensajes de prevención a los usuarios de motocicletas.
La organización fijó dos metas de alcance: superar los 10 millones de visualizaciones y llegar al 35 % de los motociclistas del país. Los contenidos estarán enfocados en asuntos como el cumplimiento de las normas de tránsito, el control de la velocidad y la convivencia entre los distintos actores viales.
Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, señaló que la estrategia utilizará un lenguaje cotidiano para generar conciencia sobre la importancia de regresar a casa de manera segura después de cada recorrido.